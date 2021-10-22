〈房產〉建商今年投資購置台中建地452億元 重劃區買氣強

產業投資帶動地產業積極投資，商仲業者統計今年以來上市櫃公司投資台中土地總交易規模來到 452 億元，已比 2020 全年高，且成長近 30%，其中四大重劃區包含七期、台中十四期、水湳經貿園區、高鐵特定區的交易規模都比去年大增。

第一太平戴維斯指出，台中市持續成為建商競逐土地的重點區域，特別是西屯區、台中烏日高鐵特區、北屯的 11 期與 14 期重劃區等區域，包括興富發 (2542-TW) 集團、宏璟建設 (2527-TW)、達麗 (6177-TW) 與華建 (2530-TW) 等建商，在該區的購地金額都超過 30 億元，上市櫃與區域建商獵地動能強勁。

信義全球資產總經理柯宏安分析，人口、消費、產業都會支撐台中土地市場續熱，而未來建商在台中土地佈局可能有幾種多元趨勢，最核心的七期因大面積基地已漸少，建商開始外擴購地，會帶動台中土地交易遍地開花。同時，熱門重劃區裡因競爭激烈，因此也會看到一些建商將目光轉往已發展成熟區或舊市區內原做為托兒所、汽車旅館等低度開發的土地交易。甚至部分建商會往南如彰化尋地發展；此外，為對準台中購屋族群需求，看準品牌力即為市場競爭力，也會看到在地建商與一線建商合作爭取市場大餅。

政府推動重劃區發展及交通建設，再加上產業持續移入台中，帶動人口數成長，人均可分配所得也增加，讓建商對台中房地產推案有一定的信心。近年可觀察到，因台中購屋族群與北部需求大不相同，有別於北部消費者偏好捷運附近購屋，台中購屋族群更注重具備完善生活機能的生活圈、以及知名建商所蓋的房子，這也讓北部大品牌建商有利基點可在此積極推案。

統計顯示，今年全台土地交易以台中最熱，交易規模已比 2020 年一整年的 349 億元高，其中七期、台中十四期、水湳經貿園區都有明顯的成長，首先七期重劃區今年總交易金額來到 189 億元，由於使用強度高又是台中最核心商圈，是建商願意加碼搶地主因，不只台中知名品牌建商，北部大型建商也加碼搶進，因此從 2012 年就已出現每坪交易站上 300 萬元。

同時，近期聲量極高的台中市十四期重劃區，交易總金額累計達 28 億元，因未來 5-10 年有許多重大建設推動，高發展潛力吸引建商出手插旗。水湳經貿園區交易金額來到 28 億元，除鄰近中科及逢甲商圈外，園區內的中央公園、各項大型公共設施的規劃都極具銷售題材，也成為建商目光投射新焦點。高鐵特定區則有三鐵共構話題，且捷運通車可串接市區，商場、旅館、商辦等服務機能逐漸形成產業新聚落，交易金額更累計達 85 億元。