【Wen姐筆記】季線半年線當頭 提防周選結算莊家玩魷魚遊戲

台股昨日終於收復失守了 18 個交易日的 17000 點城池，外資轉為買方，雖然認錯買回台積電，但買超主要個股以金融股為主，並未見積極攻擊企圖。台股目前季線半年線仍擋在頭上，考驗多頭信心。今天周選擇權結算日，堤防莊家大玩魷魚遊戲! 多空強弱分界觀察位置為 16988 點。關鍵點位為 1694717026 17123 點。

17000 點能否站穩，仍是今天市場關注的焦點，但是以籌碼區集結的位置來看，16900 點才是防守重點。16900 點兩端哨站為 16888 16919 點，而 16947 點為 17000 點射門區，17000 點兩端哨站為 16988 17026 點，多方如果要再闖季線與半年線，17053 17100 點城池將是重要火線區，17100 點兩端哨站為 17077 17123 點。如引動成功引動軋空，17147 17200 點將是下個目標區!17200 點兩端哨站為 17182 17222 點。

但如 16888 點棄守，得提防本波攻勢降溫，16853 16800 點，不宜再度棄守，而 16816 16777 點，則是多方第 4 季能否逆轉勝的關鍵位置。如 16777 點棄守，就得提防再次進入月線保衛戰，交戰區為 16747 16700 點城池，16700 點兩端哨站為 16683 16717 點。如棄守須提防空軍來襲!

台股大格局仍是月季線間盤整，昨日大盤已經增量，頗有表態意味，不過今日碰上周選擇權結算，本土莊家仍將上下其手，大玩魷魚遊戲! 投資人仍得留意! 還是那句老話，短線急漲爆量個股，暫勿追高，已經錯過好的進場位置，追高將陷入進退兩難，也有隨時被割韭菜的危險僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

相關個股

不怕股市動盪！在家就能存好股！
我要存股立刻下單

延伸閱讀

相關新聞

coinpionex