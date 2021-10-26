台股放量走高攻克萬七 三大法人聯手買超84.11億元

重量級科技大廠法說會登場，台股電子族群今 (26) 日重掌多頭兵符，台積電、聯發科、大立光領軍攻堅，推升指數站上萬七，一度突破季線反壓，光學、電動車概念股也表現活蹦亂跳，終場指數上漲 140 點，收在 17034 點，三大法人同站買方，共計買超 84.11 億元。

加權指數成交值放大至 3046 億元。觀察法人籌碼變動，外資今天買超 68.62 億元，為連 2 買；投信買超 3.59 億元；自營商也買超 11.85 億元，三大法人合計買超 84.11 億元。

半導體族群今天成為多頭指標，台積電上漲約 1%，一度站回 600 元，終場收 599 元，聯電尾盤漲勢收斂，沒能站穩 60 元關卡及月線，世界先進也上漲近 2%。聯發科法說登場前夕，吸引買盤進駐押寶，股價上漲逾 1%，旺宏、力成法說會下午接力登場，終場分別漲逾 3%、1%。

大立光上半年每股配發 31 元現金股利，首度祭出庫藏股計畫，帶動買氣回籠，一開盤即攻上漲停板，但隨後被敲開，量能瞬間放大，收盤仍上漲 7%，收 2160 元，成交量達 2415 張；光學鏡頭二哥玉晶光同步大漲逾半根停板，收 420 元，為近 1 個月來高點，先進光則亮燈漲停。

電動車大廠特斯拉股價續創高，市值突破 1 兆美元，周一再傳出奪下美汽車租賃公司 Hertz 大單，相關概念股齊聲歡呼，車用零配件廠智伸科一度亮燈漲停，汽車傳動系統製造廠和大、連接線廠貿聯 - KY、車用 LED 模組廠聯嘉、保護元件廠興勤等，今天漲勢都很強勁。

元宇宙概念引爆熱潮，宏達電獲買盤青睞，近來股價飆不停，遭到證交所列為處置股票至 11 月 10 日止，採預收款券及 5 分鐘撮合一次，雖然今天量能萎縮，但盤中照樣直奔漲停，達 58.3 元，續創 3 年多新高，同集團的威盛及威鋒電子也強勢亮燈漲停，分別收 58.6、492.5 元。

越南疫情趨穩，胡志明市及周邊地區已解除嚴格封城，成衣業旺季遞延至第四季，市場看好雙雄營運升溫，儒鴻今天一度站上 600 元關卡，終場漲 2.9%，收 599 元，聚陽也勁揚超過 3%，收 230 元，突破月線反壓。

MCU 大廠盛群法說會釋出第四季展望保守，不調漲產品售價，使得股價摜壓至跌停 107 元，MCU 族群全面倒地，新唐重挫近 9%，偉詮電跌逾 5%，松翰、凌通、九齊、廣應也下挫 2-4%。