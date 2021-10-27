操盤手看台股：低檔車電股加溫 如何運用手上資金才有效率？

日前美國財政部長葉倫表示美國並未失去對通膨的控制，供應鏈瓶頸造成的通膨屬於暫時現象，預期通膨率將在明年下半年恢復正常，市場對股市信心增溫，美股道瓊、標普續創歷史新高。相較於道瓊及標普的創高，台股挾著位階相對低的優勢，一如預期向上攻擊，盤中已觸及季線關卡。

目前 10/15 日轉折紅 K 棒的威力持續，隨著可操作性仍在增加，盤中觸及漲停的股票數量也在增加，不僅是右上角的強勢股能攻上漲停，而在右下角的低檔股也能表態漲停，顯見行情在「賺錢效應」發酵下，越來越多買盤進場點火。

近期一直談到隨著晶圓代工廠增加產能，整體晶片缺貨潮有機會在明年逐步解決，這是當前到明年上半年對於選股最重要的一件事。原因在於今年營運不太受晶片缺貨干擾的產業，股價其實多數已在相對高檔，如一路看好的力旺、智原、創意等 IP 矽智財股，由於是以晶圓價格計算權利金收入，營運前景看好，股價普遍都有一段漲幅。如持續追蹤的美琪瑪、康普、聚和等電池材料股，隨著動力電池材料市場成長可期，多數股價也有一波漲勢。

對於場外資金而言，現在再去追高漲多的股票，其實存在一定的潛在風險；與其如此，不如找尋營運有機會走出谷底的股票進行新一波的布局，故近日之前飽受缺料所苦的網通、伺服器、車電等產業，築出底部的股票數量正持續增加。對於一個操盤手而言，操作是存在「機會成本」的，由於手上的資金是有限的，當你選擇 A 族群時，等於放棄 B、C 等族群，這時要如何選擇成為關鍵？當中哪些股票目前容易攻上漲停，特別是連續漲停具有代表性，初步可由個股過去走勢來歸納。當前資金運用效率的重要性正在顯現，這也是資金撤出鋼鐵與航運的主因。

之前提及從晶圓廠看到晶片短缺好轉，到汽車廠看到晶片短缺好轉，這個過程會有 3~6 個月的傳遞期，故當汽車廠看到晶片供給不再短缺時，很可能相關電動車供應鏈的股價已經大漲一波。如今，這個邏輯逐漸獲得市場認同，如與自動駕駛有關的為升、同致，車用感測元件的同欣電、晶相光，充電樁的飛宏、康舒等股價相繼轉強，多檔攻上漲停，顯見這是短期人氣所在，通常也是資金運用較有效率之處。

至於車載鏡頭的先進光、亞光、佳凌等近日也在轉強，當中光學鏡頭的佳凌 (4976-TW) 投入車載鏡頭逾十年，布局 LiDar 光達鏡頭有成，打入美國威力登供應鏈，9 月營收月增 26%，走出 7~8 月因缺料的營運谷底，後續在訂單遞延效應將顯現下，第 4 季營運可望優於第 3 季，而在新接大訂單正在試產認證中，年底前有機會量產出貨，以及未來每台車所需鏡頭數由 5 顆增至 11 顆以上，產業需求可期下，營運前景看好，值得進一步留意，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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