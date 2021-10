記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (26) 日召開法說,董事長吳敏求表示,耕耘電動車市場多年,特斯拉的 NOR Flash 晶片都是旺宏的,在高階車用 NOR 市占率已明顯增加。

吳敏求說,旺宏耕耘電動車市場許久,很多車廠用的 Flash 都是旺宏提供,「我們很安靜不表示什麼都沒做,特斯拉車子裡的 NOR Flash 都是旺宏的」。

吳敏求先前指出,有些供應商無法再提供高品質 NOR,許多車用訂單因此轉至旺宏,加上車用產品設計導入期間長,一旦客戶轉單來,就不太容易回去,隨著車用感測元件持續增加,需求成長將會相當快速。

旺宏耕耘車用 NOR Flash 市場多年,今年目標挑戰產業市占龍頭地位;車用 NOR 屬於高密度領域、具指標性,旺宏也因此積極布局,盼擺脫 NOR 紅海市場價格競爭。