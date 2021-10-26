〈旺宏法說〉看明年Flash仍缺貨 價格持續向上

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (26) 日召開法說，董事長吳敏求表示，第四季營收、毛利率可望持續向上，明年 Flash 仍是缺貨情況，看好 NOR、NAND 明年價格都會上漲。

美系外資持續看空 NOR Flash 後市，認為第四季價格恐觸頂，對此，吳敏求稱讚外資進步了，知道將 DRAM 與 Flash 分開，但還是不夠精準，因為只看到一個小部分，但這並非全部，公司的趨勢與該外資報告不同。

就旺宏來看，吳敏求表示，產能一直滿載生產，明年一整年 Flash 仍是缺貨狀況，市場供不應求，若外資想知道 Know-How，可以向他取經。

吳敏求指出，今年營收、毛利率逐季成長趨勢未變，第四季營收可能較第三季持平或小幅成長，要看 ROM 客戶拉貨情況。

展望明年，吳敏求指出，從各產品線來看，NOR Flash 成長會更突出，NAND 相對較保守，但兩大產品線明年價格預估都會上漲，對價格展望正向看待。

至於 3D NAND 進度，吳敏求表示，量產良率非常好，48 層已送交客戶端認證完成，第四季將小量量產給策略合作客戶。

旺宏董事會今日也通過與 IBM 展開新合作，將加入 IBM 人工智能中心，成為會員之一，雙方將合作研發 Phase Change Memory (PCM)-based 類比人工智能技術。