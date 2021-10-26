與AZ專利訴訟結果出爐 東生華將提上訴

東生華 (8432-TW) 旗下降血脂新複方新藥 RETA19，與阿斯特捷利康製藥 (AZ) 專利訴訟，台灣智慧財產及商業法院今 (26) 日宣判訴訟結果，東生華強調，後續將提上訴二審，且不影響藥證取證時程。

東生華開發的新複方新藥 RETA19，其活性成分與默沙東藥廠 (MSD) 及阿斯特捷利康製藥 (AZ) 的產品重疊，因此 RETA19 於取證審查過程中，分別遭兩間國際藥廠提出專利訴訟。

東生華表示，在提出 RETA19 上市申請時，已依相關規定分別對 AZ 與 MSD 專利提出不侵權聲明 (P4 聲明)，但兩家公司仍以其專利權，對東生華提起專利訴訟。

其中，與默沙東藥廠的專利訴訟案，東生華取得勝訴；台灣智慧財產及商業法院今日則宣判，與 AZ 訴訟案判決結果，東生華強調，後續將提起上訴二審，且不會影響 RETA19 取證時程，加上官司並無賠償問題，公司營運一切正常，對公司整體財務與業務並無影響。

東生華指出，RETA19 所涉及的專利權糾紛，為國內首宗新複方新藥專利連結訴訟。國際藥廠屢以專利訴訟阻礙台灣製藥業發展，導致台灣新藥上市時間延長及增加研發成本外，更無法盡早提供符合經濟效益的藥物。