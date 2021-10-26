〈美股早盤〉企業財報激勵 道瓊、標普500開盤同登新高

亮眼的企業財報表現，周二 (26 日) 激勵美股開盤再登新高。截稿前，道瓊工業指數小漲 68 點或 0.2％，標普 500 指數漲 0.5%，均再攀歷史新高，那斯達克綜合指數漲 0.8%，費城半導體指數漲近 0.9％。市場緊接著將焦點轉向谷歌、微軟與推特財報。

臉書 (FB-US) 開盤小跌 0.5％。該公司公布第 3 季獲利表現優異，但也警告，蘋果隱私新政恐對 Q4 數位業務造成壓力。除公布財報外，臉書還宣布實施 500 億美元庫藏股計畫，且下一季起將把「Facebook Reality Labs」劃分為獨立業務，強化投資虛擬實境與元宇宙。

即將在盤後公布財報的谷歌母企 Alphabet(GOOGL-US)、推特 (TWTR-US) 和微軟 (MSFT-US) 開盤均小幅上揚。昨日傳出喜獲大單消息，市值衝高至 1 兆美元的特斯拉 (TSLA-US) 則延續強勁走勢，開盤後股價一路向上，截稿前漲近 5%，股價續寫新高。

今日財報消息面。通用電氣 (GE-US) 宣布上調全年獲利展望，開盤漲 2.2％，3M(MMM-US) 下修全年獲利預期，開盤小跌 0.3％，兩家公司均對供應鏈和成本上揚打擊業務表現表示擔憂。

與此同時，針對通膨壓力的激辯仍處於進行式。美國前長桑默斯 (Lawrence Summers) 周一表示，現任財長葉倫 (Janet Yellen) 未充分認知到通膨現實，並稱 Fed 和財政部官員在認清通膨狀況以前，不太可能成功應對這項風險。

截稿前，10 年期美國公債殖利率和美元均小幅下滑。

截至台北時間周二 (26 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 68.61 點或 0.19%，暫報 35809.76 點

那斯達克綜合指數上漲 119.52 點或 0.78%，暫報 15346.47 點

標普 500 指數上漲 21.54 點或 0.47%，暫報 4588.02 點

費半上漲 29.01 點或 0.86%，暫報 3421.40 點

台積電 ADR 上漲 1.25% 至每股 115.06 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.627%

紐約輕原油上漲 0.18％ 至每桶 83.91 美元

布蘭特原油上漲 0.01% 至每桶 86.00 美元

黃金下跌 0.42% 至每盎司 1799.20 美元

美元指數下跌至 93.765

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

通用電氣 (GE-US) 早盤上漲 2.15％，至 107.60 美元。

通用電氣盤前公布 Q3 銷售額低於市場預估，但調整後 EPS 和工業自由現金流表現均勝預期，並宣布上調全年獲利展望。

UPS(UPS-US) 早盤上漲 7.57％，至 219.56 美元。

受惠於強勁電商需求，UPS 盤前公布 Q3 營收和獲利雙雙擊敗華爾街預期，並將全年營業利益率預期自 12.7% 上調至 13%。

康寧 (GLW-US) 早盤下跌 5.41％，至 36.55 美元。

玻璃大廠康寧公布 Q3 純益年減 13%，營收雖年增 20%，仍不及市場預期。鑑於汽車業相關銷售以及 Corning Gorilla Glass 保護玻璃銷售下滑，康寧預計公司獲利能力將持續下降。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月標普 CoreLogic 凱斯席勒 20 大城房價指數年增率報 19.7％，前值 20.0％

美國 8 月標普 CoreLogic 凱斯席勒 20 大城房價指數月增率報 0.9％，預期 1.5%，前值 1.5%

綠線為標普 CoreLogic 凱斯席勒 20 大城房價指數年增率 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:00 公布美國 10 月諮商會消費者信心指數，預期 109.5，前值 109.3

台北時間 22:00 公布美國 9 月新屋銷售年化總數，預期 75.8 萬戶，前值 74 萬戶

台北時間 22:00 公布美國 9 月新屋銷售年化月增率，預期 2.4%，前值 1.5%

台北時間 22:00 公布里奇蒙 Fed 10 月製造業指數，預期 4.0，前值 - 3.0

華爾街分析：

Pictet Wealth Management 資深投資專家 Mathias Gonzalez 稱，通膨已越來越廣泛，許多人認為這只是供應鏈瓶頸等外部衝擊所至的暫時現象，但是風險在於這些瓶頸依舊存在，運費和能源成本仍繼續走高。

LPL Financial 市場策略師 Ryan Detrick 表示，標普 500 指數今年迄今已漲逾 20%，一路上創下 50 多個歷史新高，今年最後 2 個月可望再取得更多報酬。他認為季節性因素、Delta 疫情緩解以及市場內部改善，都可能成為驅動股市走強的潛在動能。