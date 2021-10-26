特斯拉獲大單市值破兆 馬斯克身價一日暴增360億美元 

特斯拉股價周一 (25 日) 大漲近 13%、市值突破 1 兆美元，執行長馬斯克身價當日暴增 362 億美元，使這位地表最有錢富豪的身價增為 2886 億美元，今年來已增值將近 1900 億美元。

特斯拉近期利多消息頻傳，日前財報顯示營收、獲利均創新高，周一再傳出汽車租賃商 Hertz 破產前向特斯拉下訂 10 萬輛 Model 3，為史上最大筆訂單，特斯拉 (TSLA-US) 收盤漲 12.66% 至每股 1024.86 美元。

馬斯克是特斯拉創辦人兼執行長，財富約三分之二和特斯拉的股票及選擇權直接扣連。根據彭博億萬富豪榜，馬斯克身價周一單日暴增的金額是歷史新高，超過去年中國瓶裝水「農夫山泉」創辦人鐘睒睒的單日 320 億美元紀錄。

目前馬斯克以 2886 億美元鞏固全球首富的位置，超越 Nike 或埃克森美孚市值，今年來財富共增值 1189 億美元。第二名為亞馬遜創辦人貝佐斯，最新身價 1926 億美元，第三名為 LVMH 創辦人 Bernard Arnault，身價 1634 億美元。

全球前十大富豪，統計至 10 月 25 日止。來源: Bloomberg

但也因為馬斯克的財富多半來自股票，儘管從帳面上來看財富傲人，但流動性資產較少。公司申報文件顯示，馬斯克並未從特斯拉領取分文薪水，部分股權是個人貸款的擔保品，他本人 2019 年也曾向法官說，自己雖然是億萬富翁，但手中沒什麼現金。去年馬斯克還在推特上宣布，計劃賣掉自己的房子和「幾乎所有」實體資產。

特斯拉今年來股價上漲 45%，漲幅是標普 500 指數的兩倍。

除了股票造就財富，根據周一曝光的一份監管文件，馬斯克在 2018 年領取的龐大選擇權獎勵，當中的第七筆在第 3 季兌現，使他的淨資產單日增值約 80 億美元。

特斯拉上周公布第 3 季稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 年增 77% 至 32 億美元，替他解鎖這筆獎金。

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