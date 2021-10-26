〈財報〉臉書Q3獲利表現佳 將劃分新業務重點發展元宇宙 盤後漲逾2%

臉書 (FB-US) 周三 (27 日) 公布 2021 會計年度第三季財報，獲利表現優於市場預期，但警告第四季營收將受到蘋果新隱私政策等因素影響。為了積極發展元宇宙領域，臉書宣布將創立「臉書實境實驗室」 (Facebook Reality Labs，FRL) ，激勵盤後一度漲逾 2%。

臉書預計第四季度營收約為 315 億至 340 億美元，低於 Refinitiv 調查市場普遍預期的 348 億美元，影響因素包括源自蘋果 iOS 14 隱私政策變化、總體經濟與疫情等逆風所帶來的不確定性。

此外，非廣告營收預計也將遜於去年，主因去年 Quest 2 VR 產品旺季銷售的基期高。

重點發展元宇宙

另一方面，為積極發展元宇宙領域，臉書表示，第四季開始將獨立分出元宇宙業務。

執行長馬克祖克伯 (Mark Zuckerberg) 表示，元宇宙未來將會代替現今的網路，讓社群體驗更完整。未來 1 至 3 年將推出更多相關軟體產品、硬體設備，目標未來元宇宙相關服務達到 10 億用戶加入，並創造數千億美元的商機。

臉書表示，新業務結構將劃分為臉書軟體 (臉書、Instagram、Messenger、WhatsApp 等)，以及包含 AR/VR 產品、軟體與內容的「臉書實境實驗室」 (Facebook Reality Labs，FRL) 。不過，該公司預計 FRL 的投資將使公司 2021 財年的整體營業利益減少約 100 億美元。

臉書雖然宣布結構調整，但未宣布公司新名稱。上周針對 The Verse 有關改名的報導，臉書也僅說不評論謠言或揣測。

臉書預估 2021 財年總費用下修為 700 億至 710 億美元，資本支出約 190 億美元。而 2022 財年總費用預料將為 910 億至 970 億美元，其中包含技術、產品人才與基建相關成本。

此外，資本支出將提高至 290 億至 340 億美元，公司表示，主要是因為 AI 演算法、資料中心、伺服器、網通設備與辦公室的投資需求增加。

F2021 Q3 (截至 9/30) 財報關鍵數據：

EPS：3.22 美元 vs. 3.19 美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

營收：290.1 億美元 vs. 295.7 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

淨利：91.94 億美元，年增 17%

每日活躍用戶人數 (DAU)： 19.3 億人 vs. 19.3 億人 (Refinitiv 調查的分析師預期)

每月活躍用戶人數 (MAU)： 29.1 億人 vs. 29.3 億人 (Refinitiv 調查的分析師預期)

每位用戶營收均值 (ARPU)：10 美元 vs. 10.15 美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

臉書第三季營收 290.1 億美元，年增 35%，其中廣告業務佔 282.76 億美元，年增 33%；值得注意的是，儘管其他 (包含 Oculus VR 銷售等) 僅佔 7.34 億美元，但較去年同期成長 195%，且大幅優於市場預期的 4.77 億美元。

臉書跨系列 app 的 DAU 達 28.1 億人，MAU 為 35.8 億人，ARPU 為 8.18 美元。三指標用於衡量臉書 app、Instagram、Messenger 與 WhatsApp 的活躍用戶狀況與貢獻營收程度。

不過，近期報導傳出，臉書正在努力檢測和處理用戶在平台上創建多個帳號的情況，這引發市場對於臉書衡量活躍用戶的疑慮，平台流量可能會影響廣告商投放意願。

臉書第三季已實施 143.7 億美元的庫藏股回購，並宣布未來還將實施 500 億美元的新回購規模。

臉書周一收盤上漲 1.26% 至每股 328.69 美元，盤後續揚，一度漲逾 2%，截稿前上漲 1.49%。