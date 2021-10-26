標普500今年第56度創新高 分析師看好年底續漲

鉅亨網編譯余曉惠 2021年10月26號13點31分

標普 500 指數周一 (25 日) 第 56 度創新高，今年來已漲 21.6%，分析師看好大盤將續漲。

標普 500 指數周一 (25 日) 上漲 0.47% 至 4566.48 點，是今年第 56 度締造歷史新高，和去年 3 月 23 日的熊市低點 2237.40 點相比，已經上漲 104.1%，等於翻漲一倍。

LPL 金融公司首席市場策略師 Ryan Detrick 說，雖然標普從低點反彈幅度驚人，但他仍看好大盤繼續上攻到年底，背後有季節性和經濟性力量支撐。

首先是季節性走勢，標普今夏已經「承受某種隱形的修正」，而 10 月底通常是股市在年底起漲的低點。Detrick 說：「第 4 季通常是整年最強的一季，標普 500 指數平均上漲 4%，而且幾乎有 80% 的機率收紅。第 4 季又以 11 月表現最好，1950 年起和過去 10 年都是如此。」

標普 500 指數 1950 年迄今各月份的平均報酬率。來源: MarketWatch

另一股支撐力量來自對景氣敏感的個股 (如金融股)、大宗商品 (如銅)，甚至債券殖利率。這些從 5 月初開始陷入停滯，但最近開始上漲，美國 10 年期公債殖利率周一上升到約 1.634%，比 7 月谷底爬升超過 50 個基點。

其他利多因素包括，美國確診病例從 9 月初開始下滑、美國自願離職的人創新高。Detrick 說，自願離職通常是經濟和勞動力市場強健的象徵，人們自願離職的理由通常是為了展開新工作。如果是在充滿經濟不確定因素的時期，人們會比較保守不敢貿然行動。

美股的考驗

不過，美股投資人在今年秋季情況仍面對一些特別的考驗：美國高通膨已經持續一段時間，而美國聯準會 (Fed) 即將縮減超寬鬆貨幣政策，慢慢收回去年 3 月起挹注市場活水最主要的泉源。

此外，科技股本周進入「超級財報周」，將考驗大盤漲勢是否穩固。周一盤後率先登場的臉書好壞參半，盤後股價仍漲，令人期待微軟、蘋果、亞馬遜的業績表現。