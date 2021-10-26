大盤成功挑戰萬七 但仍遭季線壓回 宏達電越關越大尾 元宇宙的美夢何時醒?

<大盤站上萬七 下一站準備上攻季線>

台股今日終於站上萬七大關，收 17,034.34，大漲 140.10 點 (+0.83%)，成交量為 3,046.976 億元，在籌碼方面，三大法人合計買超 84.11 億元，其中外資買超 68.62 億，投信則是買超 3.59 億，而自營商則是買超 11.85 億，在期貨未平倉方面，外資空單則是大增 2,037 口，來到近 2 個月以來的新高。就技術面來看，大盤成功避免 5 日線蓋頭反壓危機，同時站上萬七，但關鍵的壓力點位季線仍未跨過，明日台股可望挑戰季線。

<元宇宙概念股依舊強勢 做夢行情還不到夢醒的時候>

元宇宙指標股宏達電 (2498)，因連續 3 個交易日被列為注意股，於今日正式進入處置，處置期限從 10 月 26 日起至 11 月 10 日止，共 12 個營業日。這是新制上路來，繼龍燈 - KY 之後第二檔個股關禁閉期間延長至 12 日。儘管如此，今天依舊不減熱度，宏達電早盤震盪過後，午盤強勢漲停鎖死，並且在預收款項且 5 分鐘分盤交易的情況下，今日成交量竟然還有 45,763 張，顯然元宇宙這個做夢行情現在還不到夢醒的時候。

驅動 IC 族群獲利仍維持高檔 短線止跌反彈行情可望持續

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