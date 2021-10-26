張志誠操盤筆記：特斯拉主升段若挑戰1200美元 台股車用奇兵第四季如何顯神威



【大盤跨過季線，電子買盤回溫】

美股四大指數全數收紅，道瓊和標普 500 指數繼續創歷史新高，那斯達克和費半指數則收紅站在季線之上，台股大盤今日些微量增突破季線和下降壓力線，櫃買指數仍守穩季線之上，電子指數今日開始出現追價力道向上挑戰年線。

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【散裝航運】

散裝船族群昨日出現開低收高的止跌紅 K 線且指標繼續處在低檔超賣區，市場普遍因近日的 BDI 和 BCI 指數回檔而看壞散裝航運股，但若你看的是個大趨勢，一段時間的回檔其實拉更遠看就只是個過程。國際生活消費品大廠聯合利華（Unilever）、寶鹼（P&G）都提出警告，這波全球通膨可能持續到明年底，這些製造生活用品的廠商對各種原物料供需是最為敏感的，他們的看法值得投資人重視，原物料的漲價循環不會是一或二天的事情，散裝船第三季的 EPS 出來應會較之前成長，而股價最終的路徑仍是跟著 EPS 走。

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【車用電池股要小心什麼？】

昨日族群中最亮眼的要屬電動車電池相關股票，立凱 - KY(5227-TW)、康普 (4739-TW)、美琪瑪(4721-TW)、聚和(6509-TW)、中碳(1723-TW)、明基材(8215-TW)、系統電(5309-TW)、碩禾(3691-TW) 皆收紅大漲。車用電池的未來成長性主要來自兩方面，第一是傳統汽油車過去只需要一顆 24V 電池，現在新上市的汽油車電池擴增 1 倍變成 48V 電池，若是油電混合車則至少 200V 以上的電池，至於全電動車電池用量擴增百倍以上。第二是全球電動車成長動能強勁，預計到 2025 年電動車銷量可望從今年的 300 萬輛，成長到 1000 萬輛以上。車用電池股今日大漲也讓指標進到高檔過熱區，在強勢的產業中等待好的買點一樣重要，高檔過熱區就不是適合追價的買點。

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【車用半導體大缺貨】

由於車用半導體廠在去年疫情爆發時誤判情勢大砍訂單，結果疫情下車用需求並沒有如預期大幅下降，導致車用半導體大缺貨，今年初車用半導體大廠通知調漲 10-20%，10 月起安森美旗下電源管理 IC、IGBT、MOSFET、二極體、CMOS 感測器再次漲價，且交貨期拉長。工研院產業科技國際策略發展所報告指出，從 2020-2030 車用電子年複合成長率約 7%，市場規模從 2380 億成長至 4690 億。一支高階手機 MLCC 用量頂多幾十顆，一台車用量可能在 1000-3000 顆，未來有可能增加 6000 顆，過去一台車 MOSFET 只需 20 顆以內，現在可能提高到 200 顆。

根據 AutoForecast Solutions 最新報告，全球車用半導體缺貨加劇，截至 8 月止全球汽車減產達 688 萬輛，若以此估計，2021 年全球汽車將減產 810 萬輛，造成全球車市 1100 億美元損失。汽車電子化普及度提高，功率元件應用更廣泛，擁有自動輔助駕駛的汽車，車用半導體佔整車成本已達 35%，未來到 2030 新能源車普及後，整車成本佔比更可能高達 50% 以上，半導體將取代引擎變成汽車最重要的角色。

從以上數據可觀察到，在電動車和自動輔助駕駛越趨發展下，車用半導體和相關功率元件的需求量勢必繼續成長。台股車用功率元件的相關個股近日表現優異，但也需注意指標進到高檔過熱區不宜過度追價。

朋程 (8255-TW)：是 IGBT 和車用二極體廠，今日突破波段高點，指標進到高檔過熱區

德微 (3675-TW)：是二極體廠，漲停突破波段高點後漲幅超過 3 成，指標進到高檔過熱區。

台半 (5425-TW)：是二極體廠，突破季線後漲幅超過 10%，指標進到高檔過熱區。

富鼎 (8261-TW)、大中 (6435-TW)、杰力 (5299-TW)、尼克森 (3317-TW)：皆為 MOSFET 廠，回測年線後反彈漲幅超過 10%，指標進到高檔過熱區。

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