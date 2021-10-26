投資總鋪師：電動車供應鏈噴出 還有哪些漏網之魚？

萬寶投顧王榮旭指出，大盤攻過萬七之後，行情出現明顯震盪，從個股的走勢就可看出：頻頻留上影線或是股價由黑翻紅，畢竟指數再向上就是季線與半年線，籌碼換手才能再攻。

下周 11 月初 Fed 將舉行例會，市場聚焦在 QE 政策，屆時若確定 QE 退場，美元再度轉強，短線大盤恐怕會先下再上；個股部分電子仍然優於傳產，QE 退場暗示美國經濟復甦趨勢確立，美國是台灣最大出口市場，對於出口電子股有利，而傳產原物料在 QE 退場之下報價易跌難漲，這也是為何 Fed 強調通膨不會太久的原因之一。

股價會說話，大盤這波從 16162 點已反彈 800~900 點，但許多航運、鋼鐵及原物料股幾乎沒有怎麼上漲，處於破底邊緣的傳產股比比皆是，反觀電子股王矽力 - KY(6415-TW)已經創下收盤新高，第二、三高價的信驊 (5274-TW) 與力旺 (3529-TW) 也漲回前高附近，隨時會再創新高價。

萬寶投顧王榮旭強調，不少中小型熱門電子股也都領先大盤創下波段高點。我最近 3 個月以來分析傳產以及電子會分道揚鑣，果真股價一弱一強，選對跟選錯股票一來一回就差很多。第三季財報在 11 月 14 前會公布完畢，但第三季財報是過去式，股價反映的是未來。例如，盛群 (6202-TW) 第三季 EPS 大賺 3.17 元寫下新紀錄，但第四季業績恐下滑，財報公布後股價殺到跌停。

資金找有前景的股票，最近最強悍的是元宇宙概念股宏達電 (2498-TW)，9 月 EPS 虧損 0.32 元，但是股價卻大漲，在各大科技廠臉書、微軟相繼投入元宇宙的情況之下，想像空間大，拉抬股價的力道就很強。

元宇宙概念股在宏達電大漲帶動下，也成為股市大黑馬。例如長期供應臉書 Oculus 音效晶片及網路攝影機控制器的驊訊 (6237-TW) 與鈺創 (5351-TW) 皆出現大漲；威鋒電子 (6756-TW) 也供應宏達電 USB 傳輸晶片，股價也跟上這波元宇宙的行情。

萬寶投顧王榮旭認為，今年底的作夢行情似乎已經提前開跑，相對於元宇宙只停留在想像空間，電動車產業正進入高速成長。特斯拉股價已經從上 1000 美元，是全球市值最高的汽車品牌，而現在不止傳統燃油車廠全面跟進開發量產自家電動車，連電子組裝大廠鴻海 (2317-TW) 也都投入電動車市場，電動車產業可說是百花齊放。

電動車供應鏈是未來最沒有雜音的產業之一，車電股強者恆強。前期專欄分析軋空股漢磊 (3707-TW) 是功率半導體晶圓代工大廠，營收已連續 4 個月創下新高，漢磊更大的想像空間在第三代半導體化合物，碳化矽已經被特斯拉用為供電晶片，延長電動車續航力；漢磊旗下碳化矽磊晶廠嘉晶 (3016-TW) 營收也連續兩個月創下新高，產品供不應求估計還會再調漲售價，未來跟上漢磊補漲的機會大。

而各大車廠忙著量產電動車，導致電電池材料缺貨，國內正極材料大廠康普 (4739-TW) 與美琪瑪 (4721-TW) 身價水漲船高，年底新產能大量開出的康普是最大贏家，也是投信押寶的對象，股價今天也創下新高。

另一檔特斯拉概念股健和興 (3003-TW) 也有法人默默布局，健和興主攻充電站產品，是特斯拉充電槍、線束供應商，現在全球都加速設置充電站，促使健和興訂單需求強勁，第三季獲利創下新高，第四季業績可望更上一層樓。

而即將通過的美國基建法案件，健和興更是拜登要廣設 50 萬座充電站的新基健最大受惠股，後勢看好。受限篇幅，還有更多潛力股分析，歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

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