TIFFANY & CO. 藍盒子裡的美鑽奇蹟

180 多年來，TIFFANY & CO. 一直是世間最浪漫動人愛情故事中的完美象徵。每一顆定情婚戒，每一件璀璨珠寶，都寫滿了無數的戀人傳奇，歷經時代的更迭，TIFFANY 始終相信：大自然贈與人們的美鑽，傳遞的是各種形式的承諾與情感。藉由公開透明的永續發展，將讓 TIFFANY 的美鑽，能為各種形式的真情摯愛持續喝采！

TIFFANY True 鑽戒。

美鑽奇蹟 愛情見證

當奧黛麗赫本在《第凡內早餐》所飾演的女主角荷莉對著鏡頭說：“I'm just CRAZY about TIFFANY'S!” 全天下的女人都立刻愛上了這個經典品牌。

TIFFANY 承載美好未來與幸福的夢幻藍盒

位於紐約第五大道的 TIFFANY 旗艦店，可謂是全世界最富傳奇色彩的浪漫之地了！幾個世代以來，多少美麗的銀幕愛情故事，在此發生；銀幕之外，無數的戀人也曾一同牽手走進那扇宏偉的拱門，在此挑選屬於真愛與承諾的訂婚戒指和各式深具意義的愛情信物珠寶。

Audrey Hepburn 佩戴 TIFFANY Jean Schlumberger Ribbon Rosette 傳奇黃鑽鑽石項鍊。

早在 1861 年，美國總統當選人林肯就曾特地為他鍾愛的夫人瑪麗選購一套工藝非凡且獨一無二的珍珠項鍊與胸針，讓她在就職晚宴上豔冠群芳。美國第 32 任總統羅斯福，也曾在 TIFFANY 買下訂婚戒指送給艾莉諾羅斯福夫人；被稱為「沒有皇冠的美國皇后」賈桂琳甘迺迪與甘迺迪總統之間雖然愛恨交織，但賈桂琳始終愛著丈夫，而兩人的愛的見證，也與 TIFFANY 緊密相關。早在甘迺迪擔任議員時，他就曾為鍾愛 TIFFANY 的妻子買下 Two Fruit 胸針；1961 年他又送給賈桂琳舉世聞名的 Jackie Bracelet 琺瑯手環。一件件 TIFFANY 珠寶都成為這段傳奇愛情的見證。

舉世聞名的 Jackie Bracelet 琺瑯手環。

而影星伊莉莎白泰勒與李察波頓之間分分合合的羅曼史，TIFFANY 也用其絕美珠寶，為他倆寫下最富戲劇性的傳奇：1962 年，李察波頓為了紀念他與伊莉莎白泰勒的愛情，曾送給她一只由 TIFFANY 傳奇設計師史隆伯傑（Jean Schlumberger）所設計的海豚胸針，1968 年，波頓也送給泰勒一只 Fleur de Mer 藍寶鑽石胸針。

伊莉莎白泰勒的藍寶鑽石胸針。

透明公開 珍愛地球

TIFFANY & CO. 在全球各地擁有和營運自家鑽石打磨工作坊，在全球精品珠寶商當中脫穎而出。1,500 多位 TIFFANY 工匠於工作坊埋首工作，確保鑽石質素非凡，工藝頂尖超凡。對於鑽石原石，TIFFANY 的卓越標準遠超出金伯利流程認證的規定；至於經過打磨的鑽石，則必定符合 TIFFANY 鑽石來源保證協定。

模特兒佩戴 TIFFANY & CO. T1 系列珠寶。

自 1999 年起，TIFFANY 一直投資於垂直整合，並提高供應鏈的透明度確保鑽石並非來自存在鑽石相關人權問題的國家或地區。一直以來，TIFFANY & CO. 均有提供可持續發展的報告（www.tiffany.com/sustainability），以公開透明地展現對於承擔環境及社會責任所秉持的承諾。時至今日，將會為顧客更進一步，以帶領公開鑽石原產地的新世代（www.tiffany.com/engagement/diamond-provenance）。

TIFFANY Infinity 系列手環與戒指。

除此之外，TIFFANY & CO. 創立 180 多年來，也一直源源不絕地從自然之美中汲取靈感，因此 TIFFANY 也認為自己對於自然保育責無旁貸。自 2000 年品牌成立 TIFFANY & CO. 基金會以來，已撥付逾 7,000 萬美元款項專注於珊瑚與海洋保育等生態保護工作，及負責任的開採以保護地球彌足珍貴的陸地與海洋景觀為使命。

128.54 克拉的 TIFFANY Diamond 傳奇黃鑽項鍊。

而在 COVID-19 疫情盛行的 2020 年，TIFFANY 也特別推出了 TIFFANY Infinite Strength 活動，在 7 月 1 日至 8 月 31 日這兩個月期間，將 TIFFANY Infinity 系列的全球獲利全數捐予國際人道組織 CARE 照顧弱勢族群，並承諾投入資金至少 200 萬美元，為國際社會盡上一份心力！

TIFFANY Infinity 純銀戒指。

The TIFFANY Setting 六爪鑲嵌鉑金鑽戒。

來源：《珠寶之星》

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