〈美股盤後〉特斯拉市值飛越兆美元大關 道瓊標普改寫新高

週一 (25 日) 油價攀升至 7 年以來最高，能源股隨之勁揚，蘋果、臉書等科技巨擘即將公布財報之際，特斯拉市值突破兆美元大關，四大指數小幅收紅，道瓊、標普雙雙改寫歷史新高。

政經消息方面，美國總統喬拜登週一表示，他希望在參加參加蘇格蘭舉行聯合國氣候峰會之前就其主要支出計劃達成協議，而白宮表示，民主黨談判代表正接近達成協議。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 強調，美國並沒有失去對通膨的控制，供應鏈瓶頸造成的通膨是「暫時的」，預期通膨率將在明年下半年恢復正常。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.43 億例，死亡數突破 495 萬例。美國累計確診超過 4552 萬例，累計死亡數超過 73 萬。印度累計確診超過 3418 萬例，巴西累計確診 2172 萬例。

週一 (25 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 64.13 點，或 0.18%，收 35,741.15 點。

標普 500 指數上漲 21.58 點，或 0.47%，收 4,566.48 點。

那斯達克指數上漲 136.5 點，或 0.90%，收 15,226.7 點。

費城半導體指數上漲 22.1 點，或 0.66%，收 3,392.4 點。

標普 11 大板塊僅金融和公用事業 2 大板塊收黑，非必需消費品、能源和材料板塊領漲，。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅臉書收紅。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.034%；臉書 (FB-US) 上漲 1.26%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.087%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.46%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.33%。

道瓊成分股漲跌互見。迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.53%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.44%；沃爾瑪 (WMTUS) 上漲 1.16%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.55%；安進 (AMGN-US) 下跌 0.77%。

費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 跌 0.10%；AMD (AMD-US) 上漲 2.12%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.13%；美光 (MU-US) 上漲 1.85%%；高通 (QCOM-US) 漲 0.24%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.94%。

台股 ADR 以聯電表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.52%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.91%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.24%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.10%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 週一暴漲 12.66% 至每股 1,024.86 美元。特斯拉上週五市值剛突破 9000 億美元大關，週一其市值就飛越兆美元，主因是受到美國租車巨擘赫茲向特斯拉購買 10 萬台 Model 3 電動汽車的消息激勵。此外，摩根士丹利將特斯拉目標價從每股 900 美元上調至 1,200 美元。

PayPal (PYPL-US) 上漲 2.70% 至每股 246.88 美元、Pinterest (PINS) 暴跌 12.71% 至每股 50.68 美元。針對 PayPal 可能收購 Pinterest 的市場傳言，PayPal 週一回應：「目前不打算收購 Pinterest。」

臉書 (FB-US) 上漲 1.26% 至每股 328.69 美元。臉書週一收盤後即將公布最新財報，投資者擔心，與 Snap (SNAP-US) 一樣，臉書廣告收入可能因蘋果變更隱私權政策而受到衝擊。

經濟數據

達拉斯 Fed 製造業活動指數報 14.6，預期 6.2，前值 4.6

華爾街分析

Refinitiv 數據顯示，標普成分股中有 119 家企業中已公布最新財報，其中 83.2% 的企業表現超過預期。市場預計標普成份股企業第三季利潤將增長約 35%。美國五大科技巨頭本週將揭露最新財報數據，臉書週一盤後將先率先打頭陣。

Commonwealth Financial Network 全球投資策略師 Anu Gaggar 表示:「雖然存在供應瓶頸和勞動力短缺的擔憂，但第三季財報季開局強勁。」

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 稱：「企業強勁的獲利提振大盤走勢 ，但隨着經濟放緩和市場環境變得更加嚴峻，精挑細選變得至關重要，對於希望平衡投資組合風險的市場人士來說，以股票為核心，同時關注質量等因素將越來越重要。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主