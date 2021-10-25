〈美股早盤〉重磅科技財報本周登場 美股開高走低、特斯拉勁揚逾5%

美股本周迎來 FAAMG 重磅科技財報周，主要指數周一 (25 日) 開高走低。截稿前，道瓊工業指數跌 37 點或 0.1％，那斯達克綜合指數也小跌 0.1%，標普 500 指數跌 0.14%，費城半導體指數小漲 0.37％。在傳出 Hertz 下訂 10 萬輛電動車後，特斯拉開盤漲逾 5%，股價續登新高。

FactSet 數據顯示，截至上周五 (22 日)，標普 500 指數成分股公司已約 23% 公布財報，其中 84% 擊敗華爾街的 EPS 共識預期。受企業財報強勁表現支撐，道瓊指數上周單周漲逾 1%，標普 500 指數單周漲 1.7%，且周五雙雙收於歷史新高。

接下來，臉書 (FB-US) 將為大型科技股打頭陣，於盤後公布第 3 季財報，微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 財報也將在本周陸續登場。

大型科技股財報公布前夕，高盛數據顯示，過去 1 個月內，避險基金對五大科技公司的曝險大幅下滑至 2 年來最低水平，曾樂觀看多科技股的期權交易員也紛紛撤離，看漲期權未平倉合約量也降至 14 個月低點。

通膨也是投資人關注的焦點之一。Fed 總裁鮑爾 (Jerome Powell) 上周表示，在供應鏈因素影響下，通膨壓力的延續時間可能較原先預期來得更久，且很可能持續至明年。美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 則在周日表示，預計通膨率將在明年下半年回落至 2% 水平。

截稿前，10 年期美國公債殖利率下跌至 1.648％，油價延續漲勢，續徘徊 3 年高位。

市場也密切關注美國社會安全網支出計畫的進展。眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 周日表示，樂觀看待民主黨本周就法案框架達成共識，為通過兩黨基建法案鋪路。

截至台北時間周一 (25 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 37.82 點或 - 0.11%，暫報 35639.20 點

那斯達克綜合指數下跌 14.76 點或 - 0.10%，暫報 15075.44 點

標普 500 指數下跌 6.55 點或 - 0.14%，暫報 4538.35 點

費半上漲 12.48 點或 0.37%，暫報 3382.76 點

台積電 ADR 下跌 0.84% 至每股 113.27 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.648%

紐約輕原油上漲 1.37％ 至每桶 84.91 美元

布蘭特原油上漲 0.94% 至每桶 86.33 美元

黃金上漲 0.57% 至每盎司 1806.50 美元

美元指數上漲至 93.81

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Pinterest(PINS-US) 早盤下跌 14.23％，至 49.80 美元；PayPal(PYPL-US) 早盤上漲 4.21％，至 250.51 美元。

上周外媒報導傳出兩家公司就一項 450 億美元的收購交易展開初步談判後，PayPal 周一否認交易傳聞，稱目前沒有打算收購 Pinterest。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 5.21％，至 957.08 美元。

彭博引述知情人士報導稱，美國租車業者 Hertz 已下訂 10 萬輛特斯拉電動車，訂單規模約 42 億美元，創下特斯拉史上最大訂單。

臉書 (FB-US) 早盤下跌 1.07％，至 321.12 美元。

臉書即將在周一盤後公布最新財報。FactSet 訪調數據顯示，分析師平均預期臉書 Q3 營收將年增 38%，至 295.6 億美元，收入增長力道將遜於前 2 季表現，獲利估年增 17%，至 92.1 億美元，相當於每股 3.19 美元。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:30 公布達拉斯 Fed 製造業活動指數，預期 6.2，前值 4.6

華爾街分析：

CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，財報季開跑至今，最值得注意的一點在於，多數企業均有能力在不影響銷售額的情況下，將增加的成本轉嫁給消費者。

就在科技股財報揭曉前夕，Hewson 將 Snap 失望的財報比喻為「礦坑裡的金絲雀」(Canary in the Coal Mine)，警告若科技巨頭本周也發布悲觀前景，市場情緒恐加速惡化。

FirstRand Bank Ltd 分析師 Siobhan Redford 稱，鑑於油價仍居高不下，對通膨的擔憂情緒將在今年主導市場走向，且疫情發展依舊是一大疑慮，恐使各國官員在決策上遭遇更多難題。