小摩力薦逢低買進亞馬遜 列4大點掃除投資者疑慮

亞馬遜 (AMZN-US) 股價最近飽受壓力，自 7 月 29 日公佈 2021 會計年度第二季財報以來，股價下跌約 11%，表現落後於同期下跌 3% 的 S&P 500，不過摩根大通看見了逢低買進的機會。

亞馬遜股價走勢圖

摩根大通分析師 Doug Anmuth 週二研究報告指出，擁有亞馬遜股票的邏輯仍然完好無損。他對其重申「加碼」評級與 4100 美元的目標價，較現行股價隱含 30% 上漲空間。

Anmuth 認為，亞馬遜投資者主要關心 4 大問題：

首先，由於去年同期基期高，比較更艱難，以及美國電商支出成長廣泛放緩，所以投資者擔心亞馬遜下半年營收減速。

他指出，Chase 的信用卡支出數據證實了最近的減速，但以 2 年期為基準來看，數據更加穩定。他預期亞馬遜第三季商品總價值成長 12%，第四季成長 8%，全公司第三季營收年增 15% 至 1110 億美元，第四季營收年增 10% 至 1380 億美元，受益於雲端運算和廣告營收的強勁成長推動。

亞馬遜先前公布 9 月一季的財測是營收 1060 億美元至 1120 億美元。

Anmuth 指出，投資者也擔憂供應鏈中斷可能會衝擊到亞馬遜運送產品的能力，「由於超過 60 艘船駛離洛杉磯海岸，且運費飆升。」但他認為，有一些干擾已經在第三季和第四季估計中反映在價格上了，且亞馬遜已經提早準備庫存以對應假期購物需求，有助於緩解中斷衝擊。

與此同時，亞馬遜繼續大力投資其物流業務。 Anmuth 認為，亞馬遜今年將擴增其倉庫網絡 30% 至 40%，同時擴大其運輸建設。他補充，這項投資「表明亞馬遜仍然看好長期需求和未來成長。」

Anmuth 寫道，投資者面臨的第三個問題是，什麼才能讓亞馬遜股價再次上漲。他認為，市場謹慎態度正在該股上運作，有一些投資者在邁向假期購物季前夕，會希望持有亞馬遜股票。

投資者在意的第四點就是，亞馬遜將進入最艱難的比較時期，因為去年受疫情提振，業績表現相當亮眼。Anmuth 認為華爾街一些預估過高且可能要降低，但如果門檻降低，可能會成為該股票的「清算事件」。他還認為，2022 年亞馬遜 Prime 會員服務價格可能會調漲，從而推動股價走高。

他寫道：「我們認識到市場對亞馬遜未來幾個月的擔憂和不確定性，我們仍認為，未來還是會朝電商方向進行巨大長期的轉變，而亞馬遜對投資未來增長機會方面有著非常出色的記錄。」

Anmuth 指出，亞馬遜交易價格不到其 2023 共識 Ebitda 估值的 15 倍，因此對投資者來說是「相當具說服力的機會」。