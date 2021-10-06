新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

鉅亨美股雷達：Nvidia向歐盟讓步以求併購順利 小摩看好亞馬遜

Nvidia向歐盟讓步以求併購順利 小摩看好亞馬遜(圖:AFP)
Nvidia向歐盟讓步以求併購順利 小摩看好亞馬遜(圖:AFP)

美股重要看點：

美股進入十月之後呈現動盪，在 10 月前 3 個交易日中，道瓊指數分別漲 483 點、跌 324 點、漲 312 點，週三美股盤前期貨下跌，歐股動盪。

最近能源價格和利率的上漲，引發對消費者和公司成本上升的擔憂。 10 年期美國公債殖利率週三再次走高至 1.55% 以上。本週油價觸及 2014 年以來最高，WTI 原油價格接近每桶 80 美元。

週三將發布 ADP 9 月份私人就業報告，可能為週五的非農數據奠定基調。

投資者也在關注華盛頓在舉債上限方面的進展。美國財政部長葉倫週二表示，如果國會未能在 10 月 18 日截止日期前提高舉債上限，美國將陷入衰退。

金融股是標普 500 指數週二表現最好的類股，上漲 1.78%。

美股前一交易日漲跌：

  • 美股道瓊指數上漲 311.75 點，或 0.92%，收 34,314.67 點。
  • 那斯達克指數上漲 178.35 點，或 1.25%，收 14,433.83 點。
  • 標普 500 指數上漲 45.26 點，或 1.05%，收 4,345.72 點。
  • 費城半導體指數上漲 47.2 點，或 1.48%，收 3,227.3 點。

今日重要總經數據：

  • 美國 9 月 ADP 就業人數變動，市場預期 43 萬人，前值為 37.4 萬人。
  • 美國 10 月 1 日當週 EIA 原油庫存變動 (萬桶)，市場預期 100，前值為 457.8。

重要個股動態：

1.Nvidia(NVDA-US)

Nvidia 已向歐盟做出讓步，期望規模達 540 億美元的 Arm 收購案能夠順利獲得歐盟反壟斷機構批准。

歐盟委員會周三 (6 日) 發布一份文件顯示，Nvdia 已經做出讓步，但文件並未透露有關讓步條件的更多細節。

歐盟將作出裁決的最後期限定在 10 月 27 日，接下來將尋求其他競爭同業以及客戶的回饋意見，來決定是否接受 Nvidia 的讓步條件，或是要求更多，甚至啟動為期 4 個月的調查。

NVDA 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
NVDA 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

2. Facebook(FB-US)

臉書、Instagram 週一 (4 日) 深夜發生全球大當機，影響全球全球 35 億用戶，週二 (5 日) 臉書官方解釋，這是網站維護中發生錯誤導致當機，還強調用戶個資沒有外洩。

本次臉書大當機是自 2008 年以來最長的一次停機時間，全球 35 億用戶無法正常使用網站或手機版本，全球經濟損失預估超過 10 億美元。

與此同時，臉書前員工 (Frances Haugen) 赴美國國會作證，指控臉書的黏著度就像抽菸傷害兒童、青少年，並加深美國政治分裂，但臉書主管拒絕改變。

FB 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
FB 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

3. 亞馬遜 (AMZN-US

亞馬遜股價最近飽受壓力，自 7 月 29 日公佈 2021 會計年度第二季財報以來，股價下跌約 11%，表現落後於同期下跌 3% 的 S&P 500，不過摩根大通看見了逢低買進的機會。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 週二研究報告指出，擁有亞馬遜股票的邏輯仍然完好無損。他對其重申「加碼」評級與 4100 美元的目標價，較現行股價隱含 30% 上漲空間。

亞馬遜先前公布 9 月一季的財測是營收 1060 億美元至 1120 億美元。

AMZN 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
AMZN 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

 

鉅亨觀點與分析 | 鉅亨網記者、編輯群們

茫茫的訊息海中，讓鉅亨網記者、編譯團隊，幫讀者們解讀新聞事件背後的意涵，並率先點出產業與總經趨勢，為投資人提供最深入獨到的觀點，協助做出更精準的投資決策。

相關個股

不怕股市動盪！在家就能存好股！
我要存股立刻下單

延伸閱讀

相關新聞

coinpionex