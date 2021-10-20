日媒：美光砸8000億日圓 廣島蓋DRAM新廠

日媒：美光砸8000億日圓 廣島蓋DRAM新廠 (圖片：AFP)
日媒：美光砸8000億日圓 廣島蓋DRAM新廠 (圖片：AFP)

週三 (20 日) 《日刊工業新聞》報導，美國記憶體大廠美光 (Micron) 計劃投入 8000 億日圓 (約近 70 億美元) 於日本廣島縣蓋 DRAM 新工廠。

《日刊工業新聞》週三最新報導指出，由於看好 DRAM 中長期需求暢旺，美光計畫在日本廣島縣現有工廠附近，興建先進 DRAM 新工廠，投資金額高達 8000 億日圓 (約近 70 億美元)，預計 2024 年開始量產。

該報導指出，美光原本也有意在台灣或是新加坡建造新廠，但最終考量到兩岸風險和供應商合作等事宜，因而將新廠設址轉向日本廣島縣。

據悉，美光將向日本政府申請一部份補助金來蓋新 DRAM 廠。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 今年 6 月時曾表示，美光願意和日本政府合作強化日本半導體供應鏈，將擴大投資，與日本設備和材料廠合作，並特別提到願意和日本企業合作開發第五代 DRAM 技術。

美光是全球第三大 DRAM 製造商，該公司 6 月初宣布，已經開始量產第四代 10 奈米級製程 DRAM，獨步全球。

美光 (MU-US) 週二收紅 0.46% 至每股 67.57 美元，週二盤後傳出於日本設新廠後，其盤後股價小跌逾 1%。

相關個股

不怕股市動盪！在家就能存好股！
我要存股立刻下單

延伸閱讀

相關新聞

coinpionex