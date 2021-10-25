大盤持續震盪 投資人追價意願低落 專家曝本週大盤關鍵時間點

大盤持續震盪 投資人追價意願低落

台股今日又是震盪行情，盤中最低來到 16784.11，終場收 16894.24 點，上漲 5.50 點，成交量為 2,666.34 億元，在籌碼方面，三大法人合計買超 52.19 億元，外資買超 47.07 億元，投信賣超 2.09 億，自營商則是買超 7.22 億元，在期貨未平倉方面，外資空單仍維持在 2 萬口左右，就技術面來看，今日驚險守住五日線，預計在 27 號聯電法說會前都會是狹幅震盪格局。

美國超級財報週 X 台電子股法說會

本週為美股超級財報週，禮拜一由臉書帶頭公布財報，接下來依序是亞馬遜、Alphabet、蘋果及微軟，而同一時間台灣電子族群也在舉辦法說會，週二有 IC 設計龍頭聯發科 (2454-TW)、矽智財股王力旺(3529-TW) 以及近期最火熱的 ASIC 廠商智原 (3035-TW)，週三為 #聯電(2303-TW) 及 #國巨(2327-TW)，而週四週五也都陸續有產業龍頭及權值股召開法說會，本週台股稱之為超級法說會其實也不為過。

首先週一盛群 (6202-TW)，關注重點為其對於目前 MCU 市況看法，以及元宇宙相關應用的發展現況；週二則是關注 IC 設計族群 Q4 動向的好時機，聯發科如何解讀供應鏈瓶頸的問題以及智原、力旺對於 IC 設計服務產業後續市況是否仍然火熱，這些都是市場的焦點；週三個人認為是最重要的一天，聯電的法說會基本上將決定，二線晶圓代工廠聯電、世界、力積電 Q4 及明年上的走勢，聯電對於近期擴產消息的回應也可多加留意；週四重點在於穩懋、立積對於目前 PA 方面市況的看法；最後台達電 (2308-TW)、敦泰 (3545-TW)、瑞昱 (2379-TW)，也都分別是電動車 OR 儲能、面板驅動 IC、網通 IC 設計等產業的代表廠商。

日期 美國超級財報週 台電子股法說會 10/25 臉書 盛群 10/26 亞馬遜、Alphabet 聯發科、智原、力旺 10/27 - 聯電、國巨 10/28 蘋果、微軟 友達、穩懋、立積、精測 10/29 - 台達電、敦泰、瑞昱

二線晶圓代工廠繼 Q4 漲價 10% 後 2022 Q1 再度調漲