【台股龍捲風】元宇宙換火箭推進器持續噴向宇宙？特斯拉奔馳過高 車用持續飆

美股道瓊持續創歷史高，NASDAQ 和費半受制於英特爾 (大跌 11.68%)，台股為何能能小漲? 主要原因: 加權指數仍黃金交叉，但成交量仍不夠，所以加權指數仍要震盪，而 OTC 成交量已過 60MA 的成交量，所以中小型個股會較強，而「電子類股」的周 KD(今周一已黃金交叉)，只要成交量能放大，將有機會出現波段行情。

外資買超 47.06 億元，投信賣超 2.09 億元，自營商買超 7.23 億元，行情該不會「盤久必跌」吧？永誠投顧徐照興分析師表示，美股道瓊、NASDAQ 、費半日線雖持續黃金交叉，但請注意開始要留意角度，及 80 軸防守位置。而先前請大家留意 TESLA 走勢，不負眾望出現大漲創歷史高，大致來說美股沒有大問題，而加權也在 10 月 13 日出現龍捲風操盤術「中階版本」的反轉向上訊號，目前反彈並未改變！所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更) https://youtu.be/X1PbrJJ4hH8

傳產股：我們過去操作亞聚 (1308-TW)，而後操作東鹼 (1708-TW)，在東鹼賣掉後，特別強調中國干涉「動力媒」問題，今天是續跌的，對於原物料，鋼鐵，航運勢必影響！雖然今天相關個股反彈居多，但只要中國政府持續打壓，相關個股要大漲不易喔，持有者仍宜利用反彈先出一趟！有需要幫忙的人可來我 TG ，Telegram：https://t.me/imoney168

貨櫃航運：長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 、萬海 (2615-TW)、台驊投 (2636-TW) 今日出現反彈，各位還在船上的水手辛苦了！這族群急跌本來就會反彈，但反彈，還是要先出一趟，上面套牢籌碼太多，有搶短多的人，可以今日低點當防守點。

今日指數小漲，上週跟大家分享該避開的風力發電：上緯投 (3708-TW)、世紀鋼 (9958-TW) 還是漲不動，太陽能：國碩 (2406-TW)、聯合再生 (3576-TW) 、安集 (6477-TW) ，這族群還沒有要發動，資金不要卡在裡頭太久，可利用反彈先吃一趟。

而過去一再強調矽智財：從高價股的力旺 (3529-TW) 漲到創意 (3443-TW)、 智原 (3035-TW 持續軋空，券資比 52.26%) ，再到愛普 (6531-TW) 接下來凌陽 (2401-TW) 就可留意。

再來看美國的 TESLA，對應看到台股的車電：先做「電池」的美琪瑪 (4721-TW) 、康普 (4739-TW) 、聚合 (6509-TW) 三檔個股今天全壘打，全數漲停 ，再作「第三代半導」體：漢磊 (3707-TW)、嘉晶 (3016-TW) 這 2 檔今天震盪，持續看好。接者就是「整流二極體」德微 (3675-TW)、朋程 (8255-TW)、強茂 (2481-TW)，比價持續，順順的作，不去追高殺低，就會有意外收穫。

然後就是我們提早佈局的「元宇宙」概念股：宏達電 (2498-TW) 今震盪，換威盛 (2388-TW)，揚明光 (3504-TW) 持續大漲，近期一堆人幫我們抬轎，其實還有相關族群的其他個股，筆者已在我們的 FB 社團貼出，有需要的人再自行加入，像昨天有來的人，第一檔股票今日亮燈漲停喔！

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高速傳輸概念股：祥碩 (5269-TW)、鈺創 (5351-TW)、威鋒電 (6756-TW)、偉詮電 (2436-TW)、創惟 (6104-TW)、通嘉 (3588-TW) 等，震盪仍可留意。

今日雖指數僅小漲 5 點，但「內資股」全面大噴發，恭喜所有讀者了，未來的行情還是要看季線反壓 17058，這裡操作都不能用追的，畢竟很多股票都已漲上來一波了！

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