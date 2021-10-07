英特爾擴產計劃放棄英國 季辛格：歐盟是主要目標

英特爾 (INTC-US) 執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 周三 (6 日) 表示，由於英國去年脫歐，預計未來將不會考慮在英國建廠，轉以歐盟為目標。

季辛格表示，在英國脫歐前，英國本來是英特爾會考慮的國家，如今將會更關注歐盟國家。目前英特爾已收到大約 70 份來自歐盟 10 個不同國家 / 地區提供的設廠提案，其希望能在今年底前就設廠地點達成共識，並得到歐盟的支持。

英特爾希望在全球晶片短缺打擊汽車業等供應鏈情況下，致力於提高產能。季辛格先前說，儘管預估明年晶片短缺情況將逐步改善，但 2023 年前仍難以平息該危機。

季辛格表示，這場短缺危機表明，美國和歐洲的晶片需求過度依賴亞洲，並敦促美國、歐洲政府提供補貼鼓勵半導體業在當地擴產。目前全球晶片近 7 成由台積電 (2330-TW) 與韓國三星電子所囊括，美國晶片產能僅 12%。

為了提高亞洲以外地區產能以分散地區風險，英特爾計劃將在未來 10 年投資高達 950 億美元，在歐洲擴建晶圓廠，且提高美國的產能。

不過，亞洲晶片製造成本仍相對較低，英特爾的競爭對手也正持續砸錢提高產能。台積電已宣布未來三年將斥資 1000 億美元擴產，三星也不甘示弱砸下 2050 億美元。