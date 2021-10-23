〈熱門股〉英特磊新機台加入試產 周漲1成攀近25個月新高

英特磊 IET-KY (4971-TW) 受惠 5G、雷達、軍事通訊、量測設備等需求穩健回溫，加上與法商 Riber 開發的 MBE 新機台本季開始進入試產階段、貢獻營運，激勵本周股價強彈，周漲 10.7%，攀上 74.5 元，創下近 25 個月新高。

英特磊表示，短期基板供給仍相當吃緊，但在手訂單穩健，能見度已達年底，從各產品來看，下半年磷化銦 (InP) 需求續強，砷化鎵 (GaN)、銻化鎵 (GaSb) 也有回溫，看好營運將優於上半年。

從各產品應用來看，英特磊指出，磷化銦需求最強，隨著產品恢復出貨，全年營收占比仍將達 40-45%，砷化鎵則可望在資料中心需求回溫下，占比回升至 30%，銻化鎵主要應用在國防、遊戲感測產品上，需求穩健，維持 10-15% 占比，氮化鎵今年則仍在 R&D 階段，尚未有明顯營收貢獻。

英特磊表示，依目前訂單、產能恢復狀況來看，公司營運逐步恢復正軌，也看好與法商 Riber 開發的 MBE 新機台加入後，第四季營運可望再優於第三季，全年維持美元營收年增 15-20% 目標。

英特磊第三季營收達 1.86 億元，季減 1.7%、年增 6.6%，累計前三季營收達 5.27 億元，年增 8.5%。