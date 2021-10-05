砷化鎵廠Q3營收 穩懋創歷史次高、全新續寫新猷

砷化鎵廠 9 月營收出爐，受惠蘋果 (AAPL-US) 新機拉貨，穩懋 (3105-TW) 單月營收衝上 23 億元大關，累計第三季營收 67.46 億元，改寫歷史次高紀錄，全新 (2455-TW)9 月營收則達 3.41 億元，累計第三季營收達 9.47 億元，雙雙改寫歷史新高。

穩懋 9 月營收達 23 億元，月增 2.1%、年增 3.7%，為連續六個月站穩 20 億元大關，第三季營收 67.46 億元，季增 9.8%、年增 4%，創下歷史次高，累計今年前三季營收 188.89 億元、年增 1.8%。

穩懋是蘋果 iPhone 手機 PA 主力供應商，隨著蘋果 9 月正式發表新一代 iPhone13 系列手機，穩懋 5G PA 拉貨動能轉強，也推升單季營收達到先前預估高標，法人也估，穩懋第三季毛利率可望維持 34-36% 水準，第四季在手機 PA 動能增溫下，營運不看淡。

全新 9 月營收則達 3.41 億元，月增 8.4%、年增 55.2%，累計第三季營收達 9.47 億元，季增 5.7%、年增 47%，累計前三季營收 27.33 億元、年增 44.8%，單月、單季、前三季同創歷史新高。

全新表示，9 月手機 PA、WiFi 動能續強，加上車用 LiDAR 出貨增溫，助攻營運走高，目前車用相關營收占比已達約 5%，展望第四季，續看好 WiFi 6 應用、5G PA 持續放量，加上中系手機重新導入 3D 感測 VCSEL，傳統旺季動能可期，全年維持雙位數成長目標不變。

全新近年持續布局微波、光通兩大應用領域，客戶涵蓋美國、中國市場，統計上半年 RF 占比達約 86%、光通相關營收則占約 13.2%，其中，光通產品受惠車用需求支撐，加上中國基建標案助攻，營運可望優於上半年。