〈Q4產業景氣〉手機PA、5G應用增溫 砷化鎵族群迎旺季

蘋果 (AAPL-US) 近期正式發表最新一代 iPhone 13 旗艦新機，相比前一代手機「量增價減」，市場看好，將掀起一波換機潮，主力 PA 代工廠穩懋 (3105-TW) 將直接受惠，同時安卓陣營也將陸續推出旗艦機種迎戰，帶動 5G、物聯網應用持續發酵，全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW) 將喜迎旺季。

穩懋是蘋果 iPhone 手機 PA 主力代工廠，近年受惠蘋果在高階機種導入 LiDAR(光達) 技術，雖然新款 iPhone 13 仍只有兩款高階 Pro 系列導入，但研調機構普遍預測，今年蘋果 iPhone 出貨可望年增 1 成以上，將有助穩懋營運增溫。

展望下半年，穩懋認為，進入傳統旺季，PA 需求成長可期，第三季營收可望季增 7-9%，達約 65-67 億元，毛利率則估達 34-36%，並可望達高標水準，上半年較弱的光通訊、基礎建設方面，隨市場庫存消化完畢後，需求也可望逐步回溫。

隨客戶新機拉貨，穩懋下半年產能稼動率將逐步提升，目前月產能最大達 4.1 萬片，雖然今年並未規畫新產能開出，但年底將完成龜山 C 廠無塵室擴充，將視客戶需求規劃明後年擴產計畫。

宏捷科除在 4G 手機 PA 擁有一定市占外，今年也正式出貨 5G 手機 PA，同時擴大布局中國物聯網 Cat.1 PA 市場，出貨同步放量，加上年初漲價效應持續發酵、新產能開出，公司預期下半年產能都將維持滿載狀態，營收逐月成長趨勢不變。

宏捷科目前月產能達約 1.5 萬片，隨著新購機台逐步到位，規劃第三季底產能提升至 1.7 萬片、年底目標達 2 萬片，明後年也將以每年 5000 片基礎，加大產能規模。

全新則是穩懋、宏捷科上游磊晶片廠，營運可望與代工廠同步走高，展望下半年，全新表示，今年以來 5G、WiFi 動能均維持高檔，加上車用 LiDAR 研發訂單需求，單月營收仍有機會續創新高，光通應用方面目前則持平看待，年初添購的 5-10 台 MOCVD 機台，也可望年底到貨、明年裝機投產貢獻營運。

營運方面，穩懋 8 月就受惠蘋果新機拉貨，單月營收攀上今年單月新高，累積今年前 8 個月營收達 165.88 億元、年增 1.58%，宏捷科則在新產能、漲價效應助推下，8 月營收續寫新猷，前 8 月營收達 30.57 億元、年增 37.6%，全新前 8 月營收同創高，達約 23.91 億元、年增 43.4%。