大盤持續震盪 驅動ic中的隱形冠軍是誰? 專家這樣解讀

<期貨結算日 狹幅震盪小跌作收>

台股今日又是震盪行情，盤中最低來到 16800.49，終場收 16888.74 點，下跌 0.77 點，成交量為 2,815.7 億元，在籌碼方面，三大法人合計賣超 0.18 億億元，外資賣超 9.02 億元，投信買超 6.39 億，自營商則是買超 2.45 億元，在期貨未平倉方面，外資空單突破再撐 2 萬口，新增 1,839 口空單，就技術面來看，萬七明顯有壓，週一若能帶量上攻萬七，則短線上將偏多看待。

<IC 設計服務 (ASIC、NRE) 個股持續看好 >

除了先進製程、電動車、MiniLed、高速傳輸等四大產業外，IC 設計服務 (ASIC、NRE) 族群進奇仍可再多加關注，以下我將重點挑出幾檔指標個股，供投資人參考。

<驅動 IC 族群中的隱形冠軍 聚積 晶宏>

今日我想重點說明，驅動 IC 族群中的兩檔隱形冠軍，相較於趨勢向下的面板驅動 ic，全球 led 驅動 ic 的領導廠商聚積 (3527) 以及電子標籤（ESL）驅動 IC 龍頭晶宏(3141)，股價表現都相對面板驅動 ic 四雄強勢許多，以聯詠為例，聯詠股價大概自 8 月初就開始下滑，聚積則是直到 9 月初才開始下滑，且近期股價回升速度也較面板驅動 ic 快速，而晶宏則是根本不受面板報價下跌影響，基本上都維持在區間內，就算進入處置，股價也未曾破底，近期股價還即將挑戰前高。

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