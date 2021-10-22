【龍哥講股教室】元宇宙來真的？留意低檔的營收好股

每天的盤勢規劃不會變來變去，否則就是看圖說故事，看漲說漲，看跌說跌，那樣的分析一點價值都沒有，大家要會判斷呦。台股站上 16771 點完成底部型態，簡單計算等幅空間為 17214 點，只要台股沒有跌破短線支撐 16695 點，屬於多方強勢控盤，台股跌破第二隻腳 16328 點才會轉空，只是現在剛好來到季線反壓，震盪整理一下很健康，大家不用太緊張，還是偏多思考偏多操作。

這幾天盤面上熱炒「元宇宙」，簡單講就是虛擬世界，在虛擬世界中可以串連各種服務與平台，彷彿在真實世界當中，由於必須戴著 VR 頭盔進入虛擬世界，昔日的股王宏達電 (2498-TW) 重振雄風，連續拉出 5 根長紅，但是宏達電真的轉虧為盈了嗎？當然還沒有，目前只是題材炒作，元宇宙要成真還需要很多努力，很多平台互相配合，才有機會成真，不過龍哥常常講，操作題材股操作強勢股沒有問題，只是進出場的操作策略要訂定好，嚴格執行，以免有過多的風險。

盤勢震盪，可以利用期貨和選擇權增加績效，台股回測，期貨空單簡單獲利 + 13 萬多，然後開始波段多單的旅程，又是簡單的獲利，完全不需要自己判斷，現在是大數據的時代，讓電腦來執行策略，去除人性更能穩定獲利，歡迎大家一起來追求長期穩定獲利。

化學材料：

第三代半導體是未來趨勢，化學材料資金追捧，還是強勢股，持續看永光 (1711-TW)，中華化 (1727-TW)，光洋科 (1785-TW)，不過化學材料屬於題材性，實質上的獲利沒那麼快，操作上要偏短線一點，簡單講就是拉回急跌買，有獲利要分批賣出放口袋。

航運：

航運基本面沒有問題，現在問題在於技術面與籌碼面，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)，萬海 (2615-TW)，陽明 (2609-TW)，破低點，技術面持續為空方趨勢，要重新等待止跌，以長榮為例子，站穩 92.4 元會有正式止跌訊號，想要了解更詳細的操作，建議看龍哥節目會更了解 (https://lihi1.com/UOB7n)。

電子：

新唐 (4919-TW)，MCU 產業面還是供不應求，車用市場持續熱絡，高階的 32 位元 MCU 會越用越多，龍哥有跟大家分析，股價過頸線壓力 139 元的話，會有波段空間，最近外資有趁機撿便宜，大家每天可以鎖定龍哥的節目 (https://lihi1.com/UOB7n)。，會有詳細的分析。

龍哥 5 次操作新唐，領先市場提早佈局，簡單享受獲利，累積獲利 + 200%，這是賺兩倍的概念，100 萬就變成 300 萬，夠漂亮吧。

龍哥一直說，下半年看半導體概念，從先進製程中找到載板，從成熟製程中找到驅動 IC 和二極體。

ABF 載板，今年的需求甚至到明年的訂單都沒什麼問題，指標股景碩創高之後，帶動南電 (8046-TW) 和欣興 (3037-TW) 也強勢攻擊，持續留意。

驅動 IC 和二極體的股價經歷兩三個月的回測整理，籌碼乾淨，從營收和獲利來看，今年到明年的訂單狀況以及獲利都還是會很好，觀察天鈺 (4961-TW) 和敦泰 (3545-TW)，股價站上月線轉強；車用二極體隨著電動車的銷量成長，產業需求非常強勁，供不應求，強茂 (2481-TW) 和台半 (5425-TW) 都已經打底完成，投信開始佈局。

晶圓代工訂單滿，誰下單給晶圓代工？答案就是 IC 設計，基本上到年底的需求還是很滿，主流股地位不變，很多 IC 設計股都被錯殺，注意高速傳輸 IC 和矽智財 IP。

晶焱 (6411-TW)，龍哥從 160 元左右開始推薦，直接大公開要搶錢，後面大漲到 220 元以上，跟著操作簡單就可以大獲利；晶焱 9 月營收年增 17%，第三季營收歷史新高，結果利多被出貨，反而提供了再次佈局的機會，投信籌碼穩定，跟著龍哥走，避開風險，簡單獲利。

接下來多注意高速傳輸 IC 和矽智財 IP，未來什麼東西都要高速，像手機網路速度從 3G 到 4G 再到 5G，傳輸速度要從 USB2.0 到 USB3.0 再到 USB4.0，今年就是高速元年，一定要關注，像創惟 (6104-TW)，威鋒電子 (6756-TW)，譜瑞 (4966-TW)。

矽智財 IP 的部分，後面很多公司的授權金都會越收越多，毛利率又高，獲利成長空間大，看看龍哥的矽智財之王－世芯 (3661-TW)，大盤在整理，但是世芯股價創高，股價從 550 元漲到 958 元，大漲 74%，跟著龍哥領先市場佈局，就可以簡單享受獲利；其餘像創意 (3443-TW)，力旺 (3529-TW)，M31(6643-TW)，智原 (3035-TW)，愛普 (6531-TW)，都可以持續關注。

車用：

電動車是未來的趨勢，商機非常大，所以車用相關都要長期關注，例如，電動車的心臟－電池，電動車沒有電池還叫電動車嗎？電動車銷量成長，趨勢向上的話，電池的銷量一定往上走，獲利就會很好。

電池就是未來的主流，正極材料美琪瑪 (4721-TW) 的 9 月營收年增 162%，說明電池真的供不應求，股價站回月線，還可以注意正極材料康普 (4739-TW) 和電解液大廠聚和 (6509-TW)。其餘像導線架，連接線，CIS 感測相關都可以關注，例如，順德 (2351-TW)，健和興 (3003-TW)，同欣電 (6271-TW)。

搶錢計畫持續搶錢，錯過前面的世芯，智原，晶焱就算了，龍哥開始佈局沈默的羔羊，股價已經腰斬，但是第三季營收獲利會跟台積電一樣讓市場嚇死，股價已經開始甦醒，不再沉默，昨天開始多佈局一檔猛虎出閘，低檔轉強，後面上漲空間大，不要再錯過搶錢的機會。



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