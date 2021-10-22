傳產原物料報價觸頂重摔VS科技三能、元宇宙等題材正夯

萬寶投顧陳子榕指出，大盤持續挑戰 17,000 點關卡，吸引電子買盤進駐，電子成交比重連日增加已至 66.53％的近一個月新高位置，顯示第四季電子族群人氣匯聚，主要因為下半年是電子傳統旺季，許多個股財報都繳出漂亮的好成績。



ABF 載板廠景碩 (3189-TW) 第三季營收 97.68 億元，創單季新高、累計前三季營收 257.19 億元，年增 31.55％，也是歷年同期新高，由於 ABF 載板需求仍吃緊，報價一路看漲至明年，預估景碩第四季營收將季增 5％，景碩持續擴充產能，明年底前有望 ABF 年產能增加 44％、報價增加 15％。



散熱廠健策 (3653-TW) 第三季營收 23.23 億元、前三季累計營收 63.46 億元，也雙雙改寫新高紀錄。健策今年訂單能見度較以往拉長半年以上，受惠需求吃緊，報價持續上漲，第四季營收將維持高檔，健策大園二廠在去年完工後加入投產，預估明年產線就滿載，現在已經著手規劃興建三廠。



景碩、健策股價近日都創下新高，法人資金持續追捧，10 月以來法人買超健策逾 7,300 張、景碩逾 2,600 張。藉由漲價效應和產業動能強勁雙馬車帶動，股價未來都可望再締新猷。10/5 我為大家推薦健策，股價從 315 元漲到 397.5 元，大漲 82.5 元，漲幅約 3 成；10/7 推薦景碩，漲幅也是 3 成。



而第三季財報季增 1 成以上、第三季獲利看旺，法人買盤大舉敲進的還包括鏡頭廠玉晶光 (3406-TW)、載板廠南電 (8046-TW)、矽智財廠智原 (3035-TW)、IC 廠晶宏 (3141-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、聚積 (3527-TW)、晶圓廠台積電 (2303-TW)、世界 (5347-TW)、測試廠欣銓 (3264-TW)。



最近元宇宙話題火熱，臉書 (FB) 為了發展元宇宙事業，除了要在歐洲招募 1 萬名新血，還傳出下週即將改名，其他包括谷哥、微軟、NVIDIA 也都宣布搶進元宇宙，搭上這一波元宇宙熱潮，VR/AR 頓時成為市場金雞母，股價沉寂許久的宏達電 (2498-TW) 最近推出新的 VIVE Flow VR 眼鏡，五個交易日內股價狂飆 42％，法人五日內大量買超逾 16,000 張。相關概念股包括鈺創 (5351-TW)、揚明光 (3504-TW) 都可留意。



同樣具有夢想起飛行情的產業還包括 AI、低軌衛星、新能源車，相較於元宇宙，目前應用面更顯實際。相關個股包括順德 (2351-TW)、晶焱 (6411-TW)、偉詮電 (2436-TW)、台光電 (2383-TW)、台揚 (2314-TW)、瀚荃 (8103-TW)、昇達科 (3491-TW)、金居 (8358-TW)。



萬寶投顧陳子榕指出，針對近期大陸限電引發的煤炭價格上漲，大陸已經在煤炭期現貨價格上同步出手干預，導致 PVC、EG 報價跳水，相關塑化族群近期可能先保守看待。此外通膨仍是目前市場上最大黑天鵝，許多國家都已開始升息抑制通膨，美國聯準會是否也會因此提前升息，將是國際股市走勢多空的重要關鍵。



新唐 (4919-TW) 為微控制器 (MCU) 廠，受惠供需吃緊，MCU 報價多次調漲，推升上半年營收 206.87 億元，年成長達 298.2％，看好車用市場，新唐併購日本 Panasonic 半導體事業成立 NTCJ，客戶群涵蓋車用、醫療、工控，尤其車用商品囊括主控介面、電池管理系統、車內手勢辨識 TOF 等，未來營運動能強勁；外資近五日連續買超新唐逾 5,500 張，股價短底形成挑戰季線。

大聯大 (3702-TW) 為半導體通路商，大聯大宣布旗下友尚推出安森美 (onsemi)AR0234CS 傳感器和淩陽科技 SPCA26xx 主控晶片的影像辨識 USB Camera 解決方案。友尚推出安森美與凌陽影像辨識 USB Camera 方案採用 200 萬像素 CMOS 圖像感测器，可精準、快速地捕捉圖像。大聯大 9 月營收新台幣 738.8 億元、第三季營收 2018.9 億元、今年前三季營收 5792.3 億元，皆創歷史新高。

胡連 (6279-TW) 為端子廠，胡連 9 月合併營收 4.17 億元，為今年 2 月以來新高。胡連因新客戶產品出貨逐步放量，累計前 9 月合併營收為 34.85 億元，年成長 46.39％。展望第四季，雖然供應鏈變數不少，但公司接單狀況良好，第四季仍有機會優於第三季，全年營收可望創下歷年新高。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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