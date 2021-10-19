擔心聯準會升息腳步加快 美債多頭正在撤退

5 年期和 3 年期美債殖利率周一 (18 日) 上漲近 7 個基點，觸及至少 2020 年 3 月以來最高，一些原本押注美債殖利率走低的策略師，紛紛調整策略。

據《彭博》報導，多倫多道明銀行和巴克萊的策略師放棄各自有關買入 5 年期和 3 年期美債的建議。與此同時，美國利率期貨交易員對升息預期升溫，認為明年 6 月升息 25 個基點的機率來到 50%。

周一 5 年與 30 年期美債殖利率之差，一度縮小至 84.5 個基點，為 2020 年 4 月以來最低，此後殖利率差反彈至 88 個基點左右。較長期的美債比較不受升息時機影響，升得不多，例如，10 年期美債殖利率仍較 3 月的高點低約 20 個基點。

市場當前最大的變化，在於通膨威脅加劇，為此利率最快明年上調的猜測正在升溫。

Seaport Global 國債交易主管 Tom di Galoma 表示，有一種看法是，聯準會勢必會在 11 月宣布縮減購債，然後明年某個時候提高基準利率，經濟的增長動能可能枯竭，這是殖利率曲線趨平的原因之一。

但仍有另一種看法，認為聯準會不會加快升息步伐。貝萊德的 Scott Thiel 表示，債券市場對聯準會升息的定價「過高」，他預計聯準會將維持利率不變直至 2023 年，如同先前點陣圖所示。

Thiel 認為，現在雖然一直在討論高通膨，但他相信，高通膨雖然會持續一段時間，但會逐步減慢，不至於影響升息時間點。

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