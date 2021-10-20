拜登積極與民主黨進步、溫和派協商 本周有望達成最終協議

路透等媒體周二 (19 日) 報導，美國總統拜登、參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 以及民主黨議員，有望於本周就包含基建案的大規模財政政策達成協議。

拜登正積極與民主黨溫和、進步派協商，試圖完成數兆美元的財政政策，目標完善社會福利和基礎建設。路透引述消息人士表示，若進展順利，最終協議將於本周宣佈。

舒默表示，參議院民主黨對稅收和支出也進行非常激烈的討論，儘管無法在本周就擬好法案，但距離完成民主黨最終共識協議的日子已越來越近。

進步派黨團主席傑亞帕爾 (Pramila Jayapal) 透露，原先的 3.5 兆美元財政政策規模將下修為介於 1.9 兆 至 2.2 兆美元。

消息人士透露，其中刪減的部分包括 3220 億美元用於可負擔不動產、帶薪探親假措施，以及年長者、殘疾者家庭照護的 4000 億美元等預算。

民主黨內部分歧正考驗拜登的協商能力，進步派人士不願僅通過基建案，除非能推動更大規模的財政政策，讓拜登的氣候、平等和社會福利政策能落實並獲得資金。

另一方面，參議員曼欽 (Joe Manchin) 等溫和派人士則對龐大支出表示隱憂與反對，敦促拜登降低財政政策的規模。曼欽周二表示僅支持 1.5 兆美元的財政政策規模。

不過，白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 表示，拜登與曼欽等人會談已取得進展，各派正逐漸達成共識。美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 已將 10 月 31 日定為眾議院通過 1.2 兆美元兩黨共識基建案的最後期限。