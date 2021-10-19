無畏供應鏈帶動成本增加 美10月建商信心指數意外上揚

雖然近期美國房市受到供應鏈中斷影響，減緩建築速度，但周一（18 日）最新數據顯示，受強勁的買房需求推升，美國 10 月住宅建築商信心指數意外上揚。

全美住宅建築商協會 (NAHB) 及富國銀行 (Wells Fargo) 聯合公布數據顯示，美國 10 月住宅建築商信心指數上升 4 點，至 80，增幅為 2020 年 11 月以來最大，優於路透分析師預估的 76，也遠高於榮枯分水嶺 50。

NAHB 主席 Chuck Fowke 表示，儘管需求與房屋銷售依舊強勁，建築商仍在努力應對供應鏈中斷與勞力短缺問題，這些問題延誤房屋竣工時間，且為建築材料與房價帶來上漲壓力。

住宅建築商信心指數三項分項指標顯示，當前住宅銷售指數上升 5 點，至 87，未來 6 個月的住宅銷售預期指數上升 3 點，至 84，買家流量指數上升 4 點，至 65，顯示買家需求依舊強勁。

建築商目前最大擔憂在於買家負擔能力，面對不斷上漲的土地、勞力與材料成本，建商只好抬高價格。

美國人口普查 (U.S. Census) 數據顯示，今年 8 月新房銷售價格的中位數較去年同期高出 20%，雖然部分反映豪宅銷售，但也凸顯出隨著建商將成本轉嫁至消費者身上，房價不斷攀高。

NAHB 首席經濟學家 Robert Dietz 表示，預計建材價格上漲、供應鏈瓶頸將會持續下去，建築商越來越擔心多數買家負擔能力面臨挑戰。

Dietz 也說，隨著聯準會 (Fed) 開始逐步縮減購債規模，預計在未來數月可能會升息，屆時恐加重買家的負擔。

美國抵押貸款銀行家協會 (Mortgage Bankers Association, MBA) 最新數據顯示，抵押貸款利率已經開始上升，30 年期固定抵押貸款利率本月初攀至 3.18%，為去年 6 月以來最高。

MBA 也預計，到 2022 年底，30 年期固定抵押貸款利率將自目前的 3% 升至 4% 左右。