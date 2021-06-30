美國房價升速寫30多年最快 推動上漲因素仍然存在

美國 4 月份的房價增長，以 30 多年來未見的速度飆升。

標準普爾 (Standard & Poor’s) 周二 (29 日) 表示，其標普 CoreLogic Case-Shiller 全國房價指數 4 月份年增 14.6%，高於 3 月份的 13.3%，這是價格連續第 11 個月上漲。 20 大城市綜合指數的年增率為 14.9%，高於一個月前的 13.4%。並超出了分析師 14.7% 的預期值。

標普道瓊指數公司全球指數投資策略主管 Craig J. Lazzara 表示，4 月的數據很高，這符合之前的看法，即美國房地產市場之所以堅挺，是人們針對疫情所做出的反應，因為潛在買家從城市公寓轉向了郊區住宅，4 月的數據仍符合此一趨勢。

鳳凰城、聖地亞哥和西雅圖，在 20 大城市綜合指數中排名居前，鳳凰城連續第 23 個月排名居首，年增 22.3%，其次是聖地亞哥的 21.6%，西雅圖為 20.2%。

波士頓 Fed 分行總裁 Eric Rosengren 上周表示，他對對房價上漲感到擔憂，但認為目前不是針對火熱的房地產市場恐慌的時候。

美國銀行在最近的一份研究報告中表示，對房屋的強勁需求加上庫存緊張，應該會支持房價進一步上漲，他們預計房價的年增率可能達到 14%。

Zillow Group 經濟學家 Matthew Speakman 說，過去一年推動房價上漲至新高的力量仍然存在，幾乎沒有減弱的跡象。「房源數量仍處於歷史低點，特別是考慮到住房需求上升的情況。」

根據美國房地產經紀人協會 (NAR) 數據，5 月待售房屋庫存與 4 月相比略有上升，但仍比 2020 年 5 月時低了 21%。