蘋果秋季第二場發表會：新一代M1晶片、新MacBook Pro、AirPods 3

蘋果第二場發表會登場 新品一文整理(圖片：AFP)
蘋果第二場發表會登場 新品一文整理(圖片：AFP)

蘋果 (AAPL-US) 第二場發表會於台灣時間周二（19 日) 凌晨一點登場，萬眾矚目的 AirPods 3 與兩款 MacBook Pro 終於亮相，此外蘋果也宣布兩款效能強大的 M1 晶片、新的 Apple Music 訂閱方案以及新版 HomePod mini。

以下為發表會內容：

全新設計、無線充電的 AirPods 3
 
蘋果新推出 AirPods 3。（圖片來源：Apple）
 

AirPods 3 將支援空間音訊（Spatial Audio）功能，外觀設計近似 AirPods Pro，但未像 AirPods Pro 裝有矽膠耳塞，為半入耳式設計，耳機握柄也縮短約前代的一半，體積更為小巧輕盈，並且可以使用 MagSafe 進行無線充電，此外 AirPods 與 MagSafe 都具備 IPX4 等級抗汗抗水功能。

蘋果表示，AirPods 3 的低音效果比以往型號效果更強，充電盒外觀為扁平式的橢圓造型，體積較前代略小，而且電池續航力比前代多了 1 小時至 6 小時，搭配充電盒的總和聆聽時間最長可達 30 小時，且充電 5 分鐘，便擁有一小時的續航力，台灣官網售價顯示為新台幣 5,990 元。

新款 14 吋與 16 吋的 MacBook Pro
蘋果公布兩款 MacBook Pro。(圖片：Apple)
蘋果公布兩款 MacBook Pro。(圖片：Apple)

蘋果公布最新兩款不同尺寸的 MacBook Pro，分別搭載兩款效能強大的 M1 Pro 與 M1 Max 晶片，14 吋的 MacBook Pro 僅有 M1 Pro 版本，售價為 1,999 美元起，而 16 吋的 MacBook Pro 則有 M1 Pro 與 M1 Max 兩個版本，售價為 2,499 美元起，且各有兩種 512GB 與 1TB 的版本，顏色有銀色與太空灰兩種選擇，不過目前尚未宣布在台灣上市時間，果粉還需耐心等一等。

新款 MacBook 如外媒爆料般導入「瀏海」設計。(圖片來源：Apple)
新款 MacBook 如外媒爆料般導入「瀏海」設計。(圖片來源：Apple)

16 吋 MacBook Pro 螢幕實際大小為 16.2 吋，解析度 3,456 x 2,344（254 ppi），14 吋機種的螢幕實際大小為 14.2 吋，解析度 3,024 x 1,964（254 ppi）兩款皆採用 Mini LED 技術，並且螢幕擁有與 iPhone 13 Pro 一樣的 120Hz 的更新率，此外螢幕也如先前外媒爆料訊息一樣有著「瀏海」設計，邊框設計較窄。

新版 MacBook 鍵盤移除 Touch Bar。（圖片來源：Apple）
新版 MacBook 鍵盤移除 Touch Bar。（圖片來源：Apple）

鍵盤部分，蘋果拿掉 Touch Bar，並且將最上面一排按鍵放大到與正常尺寸的大小，且使用機械鍵盤，並採用鋁金屬機身。

接口方面，MacBook Pro 右側有 HDMI 連接埠與 SD 卡讀卡機插槽，左側則耳機孔、兩個 Thunderbolt 4 和新一代的 MagSafe 3。

新版 MacBook 迎接 HDMI 連接埠與 SD 卡讀卡機的回歸。(圖片：Apple)
新版 MacBook 迎接 HDMI 連接埠與 SD 卡讀卡機的回歸。(圖片：Apple)
兩款效能強大的 M1 Pro 與 M1 Max 晶片

蘋果表示，M1 Pro 與 M1 Max 兩個版本的晶片皆採用 5 奈米製程技術，也皆為 10 核心架構，配有 8 個性能核心與 2 個節能核心，CPU 效能比前代的 M1 提高 70%，兩款晶片最大差別為內建記憶體與 GPU 核心數。

蘋果新推出 M1 Pro 晶片。（圖片來源：Apple）
蘋果新推出 M1 Pro 晶片。（圖片來源：Apple）

M1 Pro 最高可支援 32GB 記憶體，支援最高 16 核 GPU，效能是前代 M1 的 2 倍，提供最高 200GB/s 記憶體頻寬，可支援兩個外接顯示器。

蘋果新推出 M1 Max 晶片。（圖片來源：Apple）
蘋果新推出 M1 Max 晶片。（圖片來源：Apple）

M1 Max 為 M1 Pro 的高階版，記憶體頻寬升級到 400GB/s，最高支援 32 核 GPU、64GB 記憶體，效能媲美獨立顯卡，可以支援 4 個外接顯示器。

價格親民的 Apple Music 方案「Voice Plan」

蘋果發表一款名為「Voice Plan」的低價版 Apple Music 方案，每月價格僅 4.99 美元，低於 Spotify，與目前訂閱方案的差別在於只能透過 Siri 使用，也沒有空間音訊（Spatial Audio）與其他進階功能。

色彩繽紛的新版 HomePod mini
蘋果推出新版 HomePod Mini。(圖片來源：Apple)
蘋果推出新版 HomePod Mini。(圖片來源：Apple)

蘋果 HomePod Mini 將推出橘色、黃色、藍色新顏色，先前只有白色與深灰色兩種選擇，蘋果過去曾推出多種顏色的 iPod Nano 以增加銷量，此次也採同樣策略。

 

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