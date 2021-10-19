蘋果秋季第二場發表會：新一代M1晶片、新MacBook Pro、AirPods 3

蘋果 (AAPL-US) 第二場發表會於台灣時間周二（19 日) 凌晨一點登場，萬眾矚目的 AirPods 3 與兩款 MacBook Pro 終於亮相，此外蘋果也宣布兩款效能強大的 M1 晶片、新的 Apple Music 訂閱方案以及新版 HomePod mini。

以下為發表會內容：

全新設計、無線充電的 AirPods 3

蘋果新推出 AirPods 3。（圖片來源：Apple）

AirPods 3 將支援空間音訊（Spatial Audio）功能，外觀設計近似 AirPods Pro，但未像 AirPods Pro 裝有矽膠耳塞，為半入耳式設計，耳機握柄也縮短約前代的一半，體積更為小巧輕盈，並且可以使用 MagSafe 進行無線充電，此外 AirPods 與 MagSafe 都具備 IPX4 等級抗汗抗水功能。

蘋果表示，AirPods 3 的低音效果比以往型號效果更強，充電盒外觀為扁平式的橢圓造型，體積較前代略小，而且電池續航力比前代多了 1 小時至 6 小時，搭配充電盒的總和聆聽時間最長可達 30 小時，且充電 5 分鐘，便擁有一小時的續航力，台灣官網售價顯示為新台幣 5,990 元。

新款 14 吋與 16 吋的 MacBook Pro

蘋果公布兩款 MacBook Pro。(圖片：Apple)

蘋果公布最新兩款不同尺寸的 MacBook Pro，分別搭載兩款效能強大的 M1 Pro 與 M1 Max 晶片，14 吋的 MacBook Pro 僅有 M1 Pro 版本，售價為 1,999 美元起，而 16 吋的 MacBook Pro 則有 M1 Pro 與 M1 Max 兩個版本，售價為 2,499 美元起，且各有兩種 512GB 與 1TB 的版本，顏色有銀色與太空灰兩種選擇，不過目前尚未宣布在台灣上市時間，果粉還需耐心等一等。

新款 MacBook 如外媒爆料般導入「瀏海」設計。(圖片來源：Apple)

16 吋 MacBook Pro 螢幕實際大小為 16.2 吋，解析度 3,456 x 2,344（254 ppi），14 吋機種的螢幕實際大小為 14.2 吋，解析度 3,024 x 1,964（254 ppi）兩款皆採用 Mini LED 技術，並且螢幕擁有與 iPhone 13 Pro 一樣的 120Hz 的更新率，此外螢幕也如先前外媒爆料訊息一樣有著「瀏海」設計，邊框設計較窄。

新版 MacBook 鍵盤移除 Touch Bar。（圖片來源：Apple）

鍵盤部分，蘋果拿掉 Touch Bar，並且將最上面一排按鍵放大到與正常尺寸的大小，且使用機械鍵盤，並採用鋁金屬機身。

接口方面，MacBook Pro 右側有 HDMI 連接埠與 SD 卡讀卡機插槽，左側則耳機孔、兩個 Thunderbolt 4 和新一代的 MagSafe 3。

新版 MacBook 迎接 HDMI 連接埠與 SD 卡讀卡機的回歸。(圖片：Apple)

兩款效能強大的 M1 Pro 與 M1 Max 晶片

蘋果表示，M1 Pro 與 M1 Max 兩個版本的晶片皆採用 5 奈米製程技術，也皆為 10 核心架構，配有 8 個性能核心與 2 個節能核心，CPU 效能比前代的 M1 提高 70%，兩款晶片最大差別為內建記憶體與 GPU 核心數。

蘋果新推出 M1 Pro 晶片。（圖片來源：Apple）

M1 Pro 最高可支援 32GB 記憶體，支援最高 16 核 GPU，效能是前代 M1 的 2 倍，提供最高 200GB/s 記憶體頻寬，可支援兩個外接顯示器。

蘋果新推出 M1 Max 晶片。（圖片來源：Apple）

M1 Max 為 M1 Pro 的高階版，記憶體頻寬升級到 400GB/s，最高支援 32 核 GPU、64GB 記憶體，效能媲美獨立顯卡，可以支援 4 個外接顯示器。

價格親民的 Apple Music 方案「Voice Plan」

蘋果發表一款名為「Voice Plan」的低價版 Apple Music 方案，每月價格僅 4.99 美元，低於 Spotify，與目前訂閱方案的差別在於只能透過 Siri 使用，也沒有空間音訊（Spatial Audio）與其他進階功能。

色彩繽紛的新版 HomePod mini

蘋果推出新版 HomePod Mini。(圖片來源：Apple)

蘋果 HomePod Mini 將推出橘色、黃色、藍色新顏色，先前只有白色與深灰色兩種選擇，蘋果過去曾推出多種顏色的 iPod Nano 以增加銷量，此次也採同樣策略。