【路博邁投信】路博邁投資長觀點:最糟糕的時刻似乎已過去...但更複雜的未來才正要開始

@作者：Joseph V. Amato，總裁暨股票投資長

投資人關注的焦點已從疫情帶來的立即性威脅，轉移到週期性成長趨緩與長期停滯性通膨的隱憂。

儘管感覺恍如隔世，但其實就在 7 個星期前，兩位路博邁股票研究團隊與資料科學團隊的同事在當週投資長觀點分享一些值得關注的研究結果。

當時，Delta 變種病毒株正在大流行，大家越來越擔心快速散佈的病毒株會再次變種並使得疫苗效果打折扣。然而，當時我們呼籲投資人仔細觀察本地的疫情統計數據，因為數字顯示美國的新增確診案例有望在「一個星期內觸頂下滑」。12 天後，美國新增確診案例的 7 日平均值一如預期地觸頂。

諷刺的是，當時標準普爾 500 指數也剛好來到高點，股市波動性寫下近期低點。就在新增確診案例觸頂的同一天，我在一篇文章中以「10 月驚奇」形容股市即將迎來的下檔風險。正當我們以為這場 75 年來最嚴重的全球經濟危機終於告一段落，投資人又開始焦慮了起來。

投資人究竟在焦慮什麼呢？簡單來說：我們認為最糟糕的時刻可能已經過去，但是要徹底走出疫情帶來的重創將曠日廢時，且過程中將沿路走走停停。此外，在後疫情時代的新環境，我們將面臨更加複雜的週期性與長期挑戰。

財政與貨幣刺激的力道開始下降

我們認為投資人首先要學會調適的，是如何面對一個沒有緊急財政與貨幣刺激政策的世界。

接下來，美國政府仍將擴大財政支出，歐洲的「新世代歐盟復興計畫」準備撥款給歐洲各國。儘管如此，2020 年與 2021 年各國大力擴張財政支出的景象將成為過去式，財政脈衝料將在 2022 年由正轉負。

此外，各大央行可能在接下來幾個月開始減購債券。儘管我還是懷疑聯準會不會這麼快地採取行動，但是投資人已紛紛將美國首次升息的時間點大幅提前到 2022 年第三季。英國央行似乎準備在今年聖誕節前升息。此外，挪威與紐西蘭等已開發國家以及南韓、巴西、捷克、與其他新興國家央行已揭開升息的序幕。

供給面與需求面的衝擊

此外，投資人可能也得適應疫情對於全球供給面與需求面帶來的長期影響。

首先，疫情對供給面與需求面皆帶來負面衝擊：防疫封城措施令全球經濟活動幾近停擺，導致供給與需求大幅萎縮。儘管如此，疫情帶來的影響並非全然負面：政府推出刺激政策與經濟活動重啟，大大刺激需求反彈成長。然而，從當前的通膨環境可知，供給遲遲跟不上需求的腳步，一方面是因為生產過程需要耗費相當長的作業時間，且勞動市場與供應鏈受到疫情的嚴重影響。

從美國就業人口成長趨緩與薪資同步上漲的現象可知，目前勞動市場十分吃緊。隨著政府刺激政策逐漸退場，勞動市場吃緊的程度或許能稍微緩解，但是許多人似乎打算對工作與生活做出重大改變－提早退休、暫離職場休息、轉調工作地點、重新進修訓練、或是重新思考工作與生活的重心。在 2015 年至疫情爆發前夕的這段期間，美國勞動參與率一度微幅攀升；如今，即便疫苗持續擴大施打，勞動參與率仍比 2020 年 1 月少了兩個百分點。

全球能源供給短缺、原物料價格飆漲、各大港口塞船等現象，顯示後疫情時代的需求攀升對全球供應鏈帶來極大的壓力。當然，只要貨運司機、船員、與維修工程師回到工作崗位，供應鏈吃緊的壓力應可稍微緩解。然而，正如同路博邁固定收益投資長 Brad Tank 先前寫道，暫時性的衝擊將促使企業採取長期調整行動，以免類似情況再次發生。換言之，企業將設法加強供應鏈的分散化、在地化、自動化、並建立備援供應鏈，同時因應客戶採取類似作為帶來的影響。

重返 80 年代以前的經濟環境

過去，許多製造業者選擇在中國建立單一的大型生產基地；如今，許多企業開始思考將生產基地分散到兩、三個亞洲國家，當其中一個廠房停擺時，另一個國家便可立即支援。此外，部分業者開始將工廠與供應商遷回本地或鄰近國家，以便在危機發生時充分掌握。其他業者則不再對供應鏈採取嚴格的即時管理（just-in-time），願意維持較高的存貨以緩衝危機帶來的影響。有些業者選擇加快佈建自動化生產技術，藉此將勞動成本極小化，降低未來疫情再度爆發造成的影響。

這些因應作為的背後都潛藏龐大投資題材－從物聯網到區域再工業化（regional reindustrialization），但是可能要過一段時間才能看到對於整體經濟活動的效益。此外，這些調整計畫將侵蝕經濟成長與企業獲利能力，並加劇供需失衡現象與通膨壓力。長期而言，企業維持較高的存貨水準可能會讓當代經濟重返 80 年代以前的環境，而當年的波動性也可能重現在未來的景氣循環。

然而，投資人需要擔心的不只這些。從中國最近發佈的各項政策可知，中國將擺脫過去依賴基礎建設投資、房地產開發、與低成本製造業出口的經濟發展框架，邁向成長速度較緩慢、但可自給自足並實現「共同富裕」的經濟模式。

然而，這些政策將在短期內帶來風險－例如恒大集團、當代置業、新力控股等房地產業者面臨信貸危機。不同於中國加入世貿組織後的 20 年期間，長期而言中國與全球經濟將發展出全新的互動關係，未來全球經濟成長率料將稍微下降、通膨將進一步攀升－且可能引發更高的地緣政治風險。

截然不同的環境

故此，目前許多投資人正在重新盤算著未來。

儘管市場不再那麼擔心疫情再次爆發造成的立即性威脅，但取而代之的是週期性成長趨緩與金融環境緊縮的風險。除此之外，長期經濟成長趨緩與動盪、通膨居高不下、利率攀升、與去全球化皆是投資人擔心的長期挑戰。

故此，接下來我們將進入與過去 40 年截然不同的大環境，且正如路博邁多元資產投資長 Erik Knutzen 在上週寫道：投資人可能要花上一段時間，才能適應眼前正在上演的轉變。可以確定的是，從現在起到年底之前，波動性將環繞在我們身邊。儘管這場疫情危機最糟糕的時刻可能已經過去，但是未來的投資決策將變得更加複雜。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所含資訊反映文件編製日觀點，其資料來自路博邁認為可靠之來源。路博邁並不對本文件內任何資料之正確性為任何陳述或保證，亦不保證這些資料所為之任何估計、預測或意見將會實現。本處所表達之意見，可能在文件發布後隨後續條件變化。本資料僅供參考，本公司並不針對個人狀況提供投資建議，投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的及其投資風險，並承擔投資損益結果，不應將本資料內容視為投資之唯一依據。本文提及之個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之推薦或建議，亦不代表基金未來投資。

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