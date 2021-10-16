〈貴金屬盤後〉美債殖利率、美元走強 黃金下滑 但本週仍收升

週五 (15 日) 交易，黃金期貨價格收低，係因美國公債殖利率走強與美股上漲，令黃金價格在 4 個交易日來首次下跌，但本週仍創下 6 週來最大單週漲幅。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示，市場猜測下週可能推出比特幣期貨 ETF，恐促使黃金短期投資者轉向比特幣，在黃金未能守住 1800 美元關卡後，迎來週五賣壓。

他預期黃金下週價格交易範圍擴大至 1740 美元至 1820 美元，並表示，只有下週交易黃金無法突破 1820 美元的情況下，黃金才會「崩盤」。

Karnani 表示，他下週仍看好黃金，且偏好在崩盤時買進。

12 月交割的黃金期貨價格下跌近 29.60 美元或近 1.7%，收每盎司 1768.30 美元。

本週黃金上漲 0.6%，為 9 月 3 日止的當週以來的最大單週漲幅。

Metals Daily 執行長 Ross Norman 表示，「考慮到投資需求一直如此疲軟，本週的上漲並不是壞事。我覺得在就業數據未達標之後，市場需要金價走高，但他們想先看到 CPI 數據才推動金價上升。」本週三公布 9 月 CPI 上升 0.4%。

他認為，「『Fed 可能削減每月購債規模 150 億美元』這樣的臆測可能也有幫助，這是在謠言中賣出、在事實中買進的例子，因為這樣的縮表規模可能沒有像一些人擔心的那樣劇烈。」

整體而言，「我們看到了黃金受歡迎的行動，且很大程度上是因為進一步動能的建立。與此同時，白銀的走勢證實了黃金的走勢。」Norman 說。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 13 美分或近 0.6%，收每盎司近 23.349 美元，本週收高 2.8%。

分析師表示，本週黃金的漲幅微弱，部分受到美元疲軟和公債殖利率下降的支撐，儘管 Fed 計畫展開其購債方案的退場，因應經濟逐漸在後疫情時代復甦。

10 年期公債殖利率週五較前一交易日上升至 1.57%，但較上週五收盤約莫 1.604% 的水準下滑。ICE 美元指數本週下降 0.1%。

本週美元和公債殖利率走疲，為黃金一類的資產提供了上升動力，因為貴金屬以美元計價且不孳息。

ThinkMarkets 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，儘管如此，金價週五回吐了本週的大部分漲幅，「因為投資者選擇更加活躍的股票市場而不是避險資產。」

「因為市場預期 Fed 將於 11 月或 12 月中旬展開削減購債行動，一些投資者猜測，公債殖利率和美元將恢復上升，所以黃金仍困在現行交易範圍內，其他投資者則樂於逢低買進，因為黃金畢竟被認為是抗通膨的良好工具。」

週五早盤黃金困在較低的水準，係因數據顯示，美國 9 月零售銷售月升 0.7% 高於預期。不含汽車和天然氣價格後該數據月升 0.8%。另外，衡量紐約地區商業狀況的帝國製造業指數 10 月下降至 19.8。

密歇根大學週五公佈 10 月消費者信心指數初值，自 9 月的 72.8 下降至 71.4，該數據公布後黃金價格短暫收復跌幅。

Karnani 表示，美國 9 月零售銷售的大幅增長及其影響將有限，基本金屬價格的上漲將限制黃金價格的下跌。

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