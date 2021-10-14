通膨止不住 中國9月PPI年增升至10.7% 超出預期

周四 (14 日) 中國統計局公布 9 月份工業生產者出廠價格 (PPI) 年增率 10.7%，預期 10.5%，前期 9.5%。1—9 月平均 PPI 年增率 6.7%，1—8 月平均 PPI 年增 6.2%。

資料來源: 中國統計局

9 月份工業生產者購進價格年增率 14.3%，前期 13.6%。1—9 月平均工業生產者購進價格年增率 9.3%，1—8 月平均年增 8.6%。

中國統計局表示根據測算，在 9 月份 10.7% 的 PPI 年增率中，去年價格變動的基期影響約為 1.8 個百分點，與 8 月份相當；新漲價影響約為 8.9 個百分點，比前一個月擴大 1.2 個百分點。

PPI 組成中，生產資料價格年增 14.2%，漲幅擴大 1.5 個百分點；生活資料價格上漲 0.4%，漲幅擴大 0.1 個百分點。在調查的 40 個工業產業中，價格上漲的有 36 個，比 8 月份增加 4 個。

主要產業價格漲幅均有所擴大，當中煤炭開採和洗選業價格上漲 74.9%，漲幅比上個月擴大 17.8 個百分點；石油和天然氣開採業價格上漲 43.6%，擴大 2.3 個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業價格上漲 40.5%，擴大 5.2 個百分點。

黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲 34.9%，擴大 0.8 個百分點；化學原料和化學製品製造業價格上漲 25.5%，擴大 1.5 個百分點；非鐵金屬冶煉和壓延加工業價格上漲 24.6%，擴大 2.8 個百分點。上述 6 個產業合計影響 PPI 上漲約 8.42 個百分點，約占總漲幅八成。

