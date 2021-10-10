〈觀察〉外資記憶體寒冬說 為何引來業者齊聲高分貝反駁？

外資一篇記憶體寒冬將至的報告，引來記憶體業者高分貝反駁，包括華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW)、群聯 (8299-TW) 對產業後市展望都樂觀看待，南亞科 (2408-TW) 也強調，DRAM 市況僅是進入短期修正，並非寒冬；雖然記憶體產業受長短料干擾而出現雜音，但業者實際營運看到的需求仍穩健，與外資預期出入不小。

美系外資 8 月對記憶體產業開槍，以記憶體寒冬來臨為題，示警投資人 DRAM 景氣浮現反轉訊號，將因此影響價格更強勢的 NOR Flash 行情，9 月又釋出 NOR Flash 價格將受 DRAM 拖累，第四季漲勢恐大幅收斂至持平的看法。

記憶體廠華邦電董事長焦佑鈞當時第一個出面喊話，除強調產能持續滿載、供不應求，第四季表現也不差。

旺宏董事長吳敏求更直言抨擊該外資報告完全沒有知識，對其談 DRAM 有不同看法沒意見，但打臉外資 NOR 與 NAND Flash 應用跟 DRAM 完全不同；DRAM 應用大部分在 PC、筆電或一部分伺服器，但 Flash 應用無所不在，看好明年一整年營運表現，包括價格、訂單量都正向看待。

群聯董事長潘健成也說，Flash 市場雖然有較先前鬆動一些，但沒那麼鬆，價格還是持穩，還有許多設計導入專案進行中，且為明年因應需求成長，要與 NAND 原廠簽長約，近來也向 4 家原廠提出盼能取得更多料源，希望總容量較今年成長 40%。

至於被外資開第一槍的 DRAM 產業，南亞科總經理李培瑛也反駁外資看法，他指出，DRAM 市況非寒冬，是供應鏈受長短料干擾，但主要應用需求仍穩健，供應商庫存也相當低，預期僅是短期修正，且修正幅度不會像 2017、2018 年時那麼大。

李培瑛也說，DRAM 市況雖還是有上下循環，但已比過去穩定，以 2017、2018 年景氣修正情況為例，當時確實有點寒風，但幾乎所有 DRAM 大廠都持續獲利，反觀十年前，寒冬下來可能只有一家廠商能獲利，其他全部虧損，現在的情況與當時相去甚遠。