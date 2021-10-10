〈觀察〉便利店、大複合店M型化發展 零售業形成兩大勢力

進入第四季後，零售界新消息不斷，三商家購 (美廉社)(2945-TE) 即將成為首家掛牌上市的超市業者，並將透過加盟快速拓點分食超商版圖，統一集團也開出首家優質生活館，跨足複合大店經營，而超市龍頭全聯日前已開超過 4000 坪的超大旗艦店，顯然，可一站滿足消費需求的大店型，以及深入巷弄社區的超市便利店，已形成兩大勢力，零售業逐漸呈 M 型化發展。

三商家購以美廉社為營運主體，不同於其他超市品牌，店面多開在巷弄中，如同進化版後的現代雜貨店，藉此更接近消費者的生活，但銷售的商品項目比起超商更接近超市。

三商家購目前全台近 800 家，目標 2023 年達 1300 家，長遠目標是全台共 7761 個村里，每個里至少都有一家美廉社，可以預期，在 7-ELEVEN 和全家仍持續進行展店計畫之際，便利店的競爭將更激烈。

不同於三商家購大打游擊戰，已擁有超過 6200 家 7-ELEVEN 門市的統一集團，則是集結旗下品牌龐大資源，首次開出近 300 坪大的優質生活館。

7-ELEVEN 提供購買鮮食和急需品的便利性，統一優質生活館是以康是美為主軸，甚至導入統一時代百貨的部分日系雜貨和專櫃產品，做出不同於以往的康是美，以「讓消費者慢慢逛，一條龍購足」為出發點，將持續找尋合適的地點繼續拓展。

事實上，今年早有全聯引領超大店的風潮，南港旗艦店總坪數達 4000 坪，並提供近 200 個停車位，為全台最大門市，不同於其他店點，首次採專櫃式異業合作，將全國電子、詩肯柚木、鞋全家福、金玉堂文具百貨等知名連鎖品牌導入，同樣是主打消費者可一站滿足生活需求。

整體來看，全台光是 7-ELEVEN、全家合計已超過 1 萬家店，美廉社也將深入巷弄展店，短期目標從 800 店快速增至 1300 店，便利店的競爭將越來越激烈，在此同時，全聯、統一兩大零售巨頭陸續開複合超大店型，形成另一新趨勢。

可以預見，零售業將朝更明確的 M 型化發展，而各品牌如何從高度競爭中脫穎而出，值得關注。