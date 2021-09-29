吳敏求：在記憶體產業比外資專業很多 明年樂觀看待

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求今 (29) 日再度重申，在記憶體產業，自己是外界俗稱的業內人士，一定比外資、分析師專業很多，對明年展望仍樂觀看待。

美系外資 8 月出具報告降評記憶體，並大砍目標價，吳敏求當時就出面抨擊，該外資報告完全沒有知識，不認同炒股行為，第三、四季財報出爐後，外資會不知該如何對市場交代。

吳敏求今日出席哈佛商業評論「數位轉型領袖獎」贈獎典禮，會後受訪被問及相關議題時，再度重申，在記憶體產業，他就是所謂的業內人士，一定比外資、分析師專業強很多，記憶體產業本來就是上上下下，只是看要怎麼解讀。

吳敏求也說，在記憶體產業向上時，大部分投信看法就認為，景氣上去後就一定會下來，但產業景氣好的時候，股價也沒有上漲，外資、投信都有他們自己的說詞。對後市展望，吳敏求認為，明年仍樂觀看待。

被問及中國限電議題，吳敏求則說，中國限電造成很多問題，國內必須引以為戒，不要出現限電或停電等情況，還請政府多幫忙，若停電，工廠不能運營，問題就很大。

吳敏求今日獲頒「數位轉型領袖獎」，致詞時表示，過去在英特爾 (INTC-US) 工作時，曾碰到問題但沒有資訊解決，所以在旺宏創業之初，除有許多有經驗的半導體工程師，也找了很多統計學專家，大家學習如何整合不同領域的 know how，將產品品質提升，最終目標讓客戶來找旺宏，而非旺宏去找客戶。