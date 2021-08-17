〈旺宏股東會〉美系外資降評 吳敏求抨擊完全沒知識、不認同炒股行為

美系外資最新報告降評記憶體族群，並大砍目標價，對此，記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求今 (17) 日表示，外資不能因為對 DRAM 有不同看法，就把所有人打進去亂砍目標價，他並抨擊該外資報告完全沒有知識，不認同這種炒股行為，相信第三、四季財報出爐後，外資會不知該如何對市場交代。

吳敏求今日股東會後受訪時表示，對外資談 DRAM 有不同看法沒意見，但 NOR 與 NAND Flash 應用，跟 DRAM 完全不一樣；DRAM 應用大部分落在 PC、筆電或一部分伺服器，但 Flash 應用無所不在，存在於任何與智慧化有關的東西。

吳敏求抨擊該外資報告，不能因為對 DRAM 有不同看法，就把所有人打進去，隨便砍一個價錢，他認為，該篇外資報告看來是完全沒有知識的說法，不認同這種炒股行為，完全沒交代就亂講一個目標價，非常不負責任。

吳敏求認為，這家外資與他過去所認識的國際級公司不同，並疾呼這些國際級公司不要把台灣當作提款工具，自己對這種作法非常失望，「他若寫對的事我沒問題，但亂寫我就有意見」。

吳敏求說，最近因為這篇報告被整得很慘，股價連續 8、9 天下跌，在今日股東會上，也被股東問到，為什麼近幾天股價一直下跌。

吳敏求表示，外資不知道旺宏在做什麼就亂給評價，且在 NOR Flash 廠中唯一看好的是兆易創新，這很離譜；他並強調，第三季、第四季財報出爐後，若成績單若交越好，相信外資會不知該怎麼交代。

美系外資日前出具最新報告，以記憶體寒冬來臨為題，示警投資人 DRAM 景氣浮現反轉訊號，將因此影響價格更強勢的 NOR Flash 行情，僅推薦高純度 NOR Flash 廠，上調兆易創新目標價，但下修南亞科 (2408-TW)、旺宏及華邦電 (2344-TW) 評等至「中立」，並大砍目標價。