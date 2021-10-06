〈美股早盤〉小非農報告雖佳 通膨擔憂拖累道瓊挫逾200點

既使 9 月小非農就業數優於預期，對通膨加劇、舉債上限僵局等因素的擔憂，仍持續打壓風險情緒，美股周二 (5 日) 全數開低。截稿前，道瓊工業指數跌 200 點或 0.6％，那斯達克綜合指數跌 0.5％，標普 500 指數跌 0.4％，費半跌 0.3％。

市場擔憂的其中一項原因在於通貨膨脹。近來能源價格飆升，引發市場對於消費者和企業成本上揚的擔憂，雖然歐洲天然氣價格漲勢未見停歇，油價周三自 7 年高點回落。

受燃料成本上升與經濟增長放緩擔憂拖累，航空股開盤走低，美國航空 (AAL-US) 與捷藍航空 (JBLU-US) 領跌。

美國公債周三延續近期的拋售，10 年期和 30 年期美債殖利率一度觸及 6 月來最高，截稿前漲勢收斂，幾乎持平前一交易日。

對利率走勢敏感的科技股再度重挫，蘋果 (AAPL-US)、臉書 (FB-US)、亞馬遜(AMZN-US) 與 Alphabet(GOOGL-US) 等大型科技股開盤均跌逾 1%。

除了通膨外，市場也在持續關注舉債上限議題。美國財長葉倫 (janet Yellen) 周二警告，若國會無法在 10 月 18 日前解決對債務上限的歧見，美國恐面臨經濟衰退。

經濟消息面，美國公布 9 月「小非農」ADP 新增就業 56.8 萬人，高於市場預期，以及 8 月的 34 萬人，就業穩健增長。ADP 經濟學家表示，隨著疫情繼續改善，企業有望消除人力招募上的瓶頸。

截至台北時間周三 (6 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 200.81 點或 - 0.59%，暫報 34113.86 點

那斯達克綜合指數下跌 67.83 點或 - 0.47%，暫報 14366.00 點

標普 500 指數下跌 20.10 點或 - 0.46%，暫報 4325.62 點

費半下跌 9.16 點或 - 0.28%，暫報 3218.09 點

台積電 ADR 下跌 0.66% 至每股 108.54 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.522%

紐約輕原油下跌 0.92％ 至每桶 78.20 美元

布蘭特原油下跌 0.88% 至每桶 81.83 美元

黃金下跌 0.20% 至每盎司 1757.40 美元

美元指數上漲至 94.28

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Palantir(PLTR-US) 早盤上漲 6.07％，至 24.62 美元。

大數據公司 Palantir 周二宣布自美國軍方拿下一份價值 8.23 億美元的合約，將為美國陸軍架設 Gotham 平台，提供軍方情報項目相關的數據分析軟體。

莫德納 (MRNA-US) 早盤下跌 3.67％，至 319.93 美元。

因年輕族群出現心肌炎副作用風險增加，瑞典衛生機關周三表示，將暫停對 1991 年以後出生的族群施打莫德納新冠疫苗。

美國航空 (AAL-US) 早盤下跌 2.33％，至 20.97 美元。

隨著油價飆漲，高盛 (Goldman Sachs) 分析師認為航空業獲利恐受到高昂的能源成本侵蝕，加上考量到美國航空營運槓桿相對較高，因此將其股票評等自「中性」下修至「賣出」。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月 ADP 小非農就業報 56.8 萬人，預期 43 萬人，前值自 37.4 萬人下修至 34 萬人

美國 9 月小非農新增就業增幅為 6 月以來最高 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:30 公布上週 EIA 原油庫存增減數，前值 457.8 萬人

華爾街分析：

PIMCO 多資產投資組合經理 Erin Browne 認為，通膨風險確實開始滲透，且可能從第 4 季開始侵蝕企業獲利表現，並稱市場低估了歐洲能源危機帶來的風險。

ProShares Advisors 投資策略主管 Simeon Hyman 表示，雖然能源價格繼續上漲、產品持續短缺，將帶來一些通膨，但他認為經濟活動很可能繼續保持強勁，不太可能就此萎縮。