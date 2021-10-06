〈財報〉百事可樂Q3營收獲利優於預期 擬再次漲價應對供應鏈危機

百事可樂 (PEP-US) 周二（5 日）盤前公布 2021 會計年度第三季財報，營收獲利皆優於市場預期，儘管未來業績恐受供應鏈與通膨影響，但該公司仍上調全年營收預測，並表示可能再次漲價來應對不利影響。

百事可樂第三季 (9 月 4 日止) 淨營收較去年同期增加 11.6% 報 201.9 億美元，淨利下滑 0.03% 至 22.2 億美元，經調整後每股獲利報 1.79 美元，優於分析師預估的營收 193.9 億美元與 每股獲利 1.73 美元。該季不計併購和分拆的內生性營收成長 9%。

儘管百事可樂受到供應鏈影響，但仍上調全年營收預測，預估內生性成長（ organic revenue）將增加 8%，高於公司先前預估的 6%，並重申每股獲利 11% 的成長預測，不過卻雙雙低於分析師預估的內生性營收成長增加 9.5%、每股獲利成長 13%。

百事可樂財務長 Hugh Johnston 表示，疫情限制解除後，餐廳與影院對飲料需求猛增，然而受制供應鏈影響，公司旗下飲料開特力（Gatorade）塑膠瓶短缺是必須優先克服的問題，但超市並不會出現商品短缺的情況。

Johnston 預計明年第一季可能再次調漲價格，因為公司已經完全吸收大宗商品通貨膨脹的影響，先前百事可樂因不斷上漲的原物料壓縮利潤，已漲過一次汽水與零食價格。此外，他也預估供應鏈中斷狀況將在今年底前緩和。

百事可樂北美飲料業務在第三季內生性營收成長增加 7%，雖然此數據兩年成長率為 10%，不過內生性營收自第二季躍增 21% 以來逐漸放緩。百事可樂餐飲服務業務淨營收出現兩位數的成長，這包括在餐廳、體育館、大學校園的銷售。

百事可樂周二股價收盤小漲 0.59% 至每股 151.09 美元，盤後挫跌 0.52%。