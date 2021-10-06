美債違約隱憂與日俱增 穆迪樂觀估國會最終將提高舉債上限

美國財政部再度警告，若國會 2 周內不解決舉債上限問題將面臨經濟衰退，不過信評機構穆迪 (Moody's) 周二 (5 日) 認為，美國績優 Aaa 債券前景穩定，樂見美國最後將提高上限，並繼續按時償還債務。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周二再度示警，10 月 18 日就是最後期限，警告若國會無法在政府債務違約以前化解舉債上限僵局，美國將陷入經濟衰退。目前國會兩黨在延長、提高舉債上限的議題上仍存在分歧。

穆迪表示，鑒於共和黨人堅決拒絕投票暫停或提高上限，預計民主黨可能會最終透過預算調解程序提高上限，此舉可繞過反對黨，在參議院以簡單多數票投票，及時避免違約。

穆迪補充說，倘若美國無法提高上限，相信該國將優先考慮償還債務，以維護美國政府的信心和信用，避免全球金融市場出現重大混亂。

該機構表示，美國在 10 月 15 日面臨約 40 億美元的利息支付，11 月 1 日有一筆 140 億美元的應付利息，隨後 11 月 15 日利息費用達到 490 億美元，若未能即時付息將被一一列為違約。

穆迪說：「一般而言，除非是特殊輕微情況，否則一旦發生違約，美國債信評等勢必會被調降，且最有可能所有債務都會受影響。」

不過，該機構預計，美債若最終違約，對信評、信用的影響將有限，因為美國違約被認為是短期現象，有 100% 的違約回復率。