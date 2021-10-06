IMF：疫苗分配不均、通膨影響 今年全球經濟成長可能不到6%

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周二（5 日）表示，IMF 預計今年全球經濟成長將略低於 7 月預測的 6%，原因是疫情過後的債務、通膨與各經濟體復甦程度不一所致。

喬治艾娃在義大利博科尼大學（Bocconi University）的線上演講表示，IMF《世界經濟展望》（World Economic Outlook）將在下周更新，目前預測已開發國家將在 2022 年恢復到疫情前的經濟產出水準，不過大多新興和開發中國家可能要「更多年」才能恢復。

喬治艾娃說，美國與中國仍然是經濟成長的重要動力，義大利和歐洲的經濟成長也逐漸增強，不過其他地區的經濟成長仍在惡化。

喬治艾娃表示，大多數國家的通膨壓力預計將在 2022 年消退，但新興與開發中國家仍持續受到影響，她也警告，通膨持續升溫可能會導致利率快速上升與緊縮的金融環境。

她表示，雖然各國央行目前一般可以避免緊縮政策，但若經濟復甦比預期快，或者通膨攀升風險成真，央行應迅速採取行動。

喬治艾娃稱，目前全球債務水準約為國內生產毛額（GDP）的 100%，意味著許多開發中國家在有利條件下舉新債的能力非常有限。

問及歐洲不斷上升的債務水準時，喬治艾娃表示，不斷成長的經濟讓歐洲奠定良好的基礎，以避免另一場主權債務危機。

她認為，各國必須仔細規畫如何進行疫情中期的財政整頓，消除因疫情增加的債務負擔。這些債務即將到期，必須有良好的計畫減輕債務負擔，同時也要避免削減教育或醫療資金。

此外，喬治艾娃向已開發國家呼籲增加開發中國家新冠疫苗供應、取消貿易限制，並提供 200 億美元給開發中國家用於新冠病毒檢測、追蹤和治療。

她表示，如果貧富兩國間的疫苗接種率差異過大，將阻礙全球經濟復甦，甚至造成未來五年全球 GDP 損失累計達到 5.3 兆美元。

喬治艾娃表示，各國還應加快應對氣候變遷，綠能、新的電力網路、能源效率和低碳排放的轉型，可能讓全球 GDP 在未來十年成長約 2%，並創造出 3,000 萬個新的就業機會。