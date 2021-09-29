領先退休起跑點！南山人壽獻給小資族的3大退休攻略

南山人壽調查，國人平均的老年準備金約需新台幣 (下同)600 萬元，才足夠支應老年生活、長照、醫療開銷費用；但目前國人的老年生活金準備意識普遍不足，有近 4 成青壯族尚未開始準備，即使有準備額度也不足支應實際需要。南山人壽特別針對小資族及有需要的民眾祭出 3 大投保攻略，越年輕投保，保費越便宜，用小小保費，輕鬆建構大大的退休保障，領先退休起跑點！

南山人壽積極響應政府，透過設計簡易又實惠的保險商品，提升國人基本保障額度，民眾只要從基富通平台進入「南山人壽保障型保險商品平台」，即可以實惠的預算選購保障型商品，以定期壽險繳費 20 年期為例，該平台商品相較一般通路同規格商品費率便宜幅度約 25%~62%。

而且透過網路平台即可完成投保，不僅打破空間與時間限制，也方便喜歡自行選購的民眾靈活運用；此外，各險種提供不同的繳費年期，供民眾依需求彈性調整，可視自身收入與需求相互搭配，為自己的退休生涯和家庭打造安穩的保障。

小資族也能預約「晚美退休人生」，南山人壽獻上 3 大投保攻略，呼籲民眾趁早展開退休金規畫，做好基礎保障，邁向幸福樂退第一步：

攻略一：首先建立人生基本保障，自由選擇定期壽險保障年期，給家人完整照顧

「南山人壽 Full 樂安心定期壽險」，針對身故或完全失能保障，給付 1 倍保險金額，保障年期分為 5 年期、20 年期、保障至 70 歲之保單年度末三種，民眾可依人生階段需求選擇保障年期，適合新鮮人世代、小資族世代、三明治世代等不同族群。以 20 歲女性投保 5 年期為例，最低年繳保費僅 220 元起，運用小預算即可擁有相當之保障，給家人最堅強的後盾。

攻略二：運用小預算獲得終身保障，投保小額終身壽險，讓愛延續到人生最後一哩路

「南山人壽 Full 樂滿愛小額終身壽險」，保費較一般終身壽險便宜，並提供身故保險金或完全失能保險金保障，投保金額最高 50 萬元，民眾可自由選擇 6 年或 20 年期的繳費方式，讓繳費與未來保障規畫擁有更多彈性；也可視需求加購傷害險附約「南山人壽 Full 樂平安小額傷害保險附約」讓保障更齊全，傷害險附約保額最高 7 萬元。建議銀髮族、預算有限族群、三明治族群優先補充小額終身壽險，用小保費享受更完整保障。

攻略三：越年輕保費越便宜，補足重大疾病健康保險，支撐高額醫療費用與工作收入中斷問題

「南山人壽 Full 樂無憂重大疾病定期健康保險（甲型）/ 南山人壽 Full 樂無憂一年期重大疾病健康保險 (甲型) 」，涵蓋癌症 (重度)、急性心肌梗塞 (重度)、腦中風後障礙 (重度) 等七類重度重大疾病保障，最高保額達 70 萬元，採一次性保險金給付設計，若不幸因病倒下，保險金能夠支持醫療開銷，讓民眾安心接受治療。

南山人壽建議年輕族群選擇 1 年期投保，不但可保證續保至 70 歲 ，越年輕保費還越便宜，以 20 歲女性投保 50 萬元保額的初次投保保費為例，1 年期年繳保費最低只要 180 元，適合職場新鮮人；正值中壯年的打拼族，則可考慮購買 20 年定期險，使人生關鍵期無後顧之憂。

為鼓勵民眾補足自身保障內容，提升人生的基本保障，即日起 2021 年 12 月 31 日止，只要成功投保任一南山人壽 Full 樂系列商品，即可抽 LINE POINTS，單筆保費滿 1 仟元還可再抽 OSIM 筋膜槍。

南山人壽提醒，國人越來越長壽，人人都嚮往早日退休展開恣意生活，隨著退休後的生存年數延長，如何規畫退休金成為國人的共同課題，南山人壽持續推廣退休準備觀念，與時俱進推出符合民眾需要的創新保險商品，發揮保險力量，守護高齡的台灣邁向長壽未來。

