鮑爾：供應鏈瓶頸造成物價走升 估高通膨明年夏天有望緩解

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周四 (30 日) 在眾議院金融服務委員會聽證會上表示，目前的高通膨水準可能會在明年夏天緩解，為實現充分就業，將會維持目前的低利率政策。

鮑爾在眾議院金融服務聽證會上，針對物價高漲的質詢時表示：「美國經濟目前正經歷供給方造成的異常事件，供應鏈瓶頸是高通膨因素之一，預計未來這些因素將會減弱，隨著時間推移，通膨會逐步回落。」

鮑爾表示，通膨具體何時會趨緩還難以定論，但在不升息情況下，粗估未來幾個月至明年上半年便有望緩解。整體而言，預期通膨仍與聯準會 2% 的目標一致。

鮑爾說道，美國離充分就業還很遠，因此須維持目前的低利率政策，倘若有跡象表明通膨可能會失序，屆時聯準會將升息控制通膨。一同參與聽證會的美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 也表示，即使面臨高通膨，利率也可能維持在低位。

美國 8 月份消費者價格指數 (CPI) 年增率為 5.3%，遠高於聯準會的 2% 通膨目標。芝加哥聯準銀行伊凡斯 (Charles Evans) 表示，供給短缺、供應鏈瓶頸幾乎如同二戰後期，使人們正逐漸支付更高的價格。

自 9 月聯準會利率會議以來，10 年期美國國債殖利率便自 1.3% 快速上升至超過 1.5%，雖仍低於 4 月初的 1.75%，但殖利率快速走升已使美股與成長股估值近期出現明顯回檔。