汽車業水深火熱 多家研調估美Q3汽車銷量重挫約14%

多家汽車業研調周四 (30 日) 最新預測顯示，由於晶片短缺持續擾亂汽車製造，預計 9 月美國汽車銷量將大幅下滑近 25%，導致第三季新車銷量下降至少 13%。

Cox Automotive、Edmunds 和 J.D.Power/LMC 三家研調預測，由於晶片短缺，7 月至 9 月的汽車銷量恐不到 340 萬輛，年減 13% 至 14%，其中 9 月最為嚴重，預計銷量重挫 24% 至 26%。

通用汽車 (GM-US) 周四宣布，墨西哥拉莫斯組裝廠將暫停兩周；福特 (F-US) 則表示，下周主要生產野馬的扁石 (Flat Rock) 組裝廠將停產，堪薩斯組裝廠部分停產，肯塔基廠則實行一班制，而非正常的三班制。

零件短缺導致汽車業不時被迫暫時關閉工廠，產量不足加上消費需求旺盛，導致汽車庫存驟降至歷史低點。Cox Automotive 預估 9 月銷量僅 100 萬輛，這將是過去十年來最低的表現。

Edmunds 產業觀察執行董事 Jessica Caldwell 表示，目前美國汽車業，以及產量表現較好的亞洲車廠營運都處於嚴重高波動狀態，汽車零售價格正全面上漲。

目前汽車價格已達到歷史高點，J.D. Power 預計 9 月的平均交易價格將達到約 4.3 萬美元新紀錄，連續 4 個月超過 4 萬美元。該研調分析與研究經理 Thomas King 表示，強勁的消費者需求與受限庫存之間的不平衡，是導致汽車價格上漲的主因。

Cox Automotive 分析師估計，第四季汽車供應將略有改善，明年將持續轉好，但要到 2023 年才會恢復正常。汽車業者則表示，未來將保持更精簡庫存，以提高汽車獲利和價格。

Edmunds 預計，通用和福特第三季銷量將分別下降 31.5% 和 29.3%。不過，現代與 KIA 汽車將成長 10.1%，而 Cox Automotive 預計特斯拉 (TSLA-US) 第三季的銷售將成長約 26%。