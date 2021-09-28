鮑爾示警：供應鏈困境延燒 未來幾個月通膨將維持高檔

聯準會 (Fed) 主席周一 (27 日) 在預先準備的證詞中示警，供應鏈瓶頸、招聘困難持續時間比預期還長，從而對通膨構成上行風險，預計未來幾個月內通膨仍將居高不下，然後才會緩解。

鮑爾預定周二 (28 日) 出席參議院銀行委員會聽證會，根據預先準備的證詞，鮑爾說：「經濟重啟過程中供應鏈瓶頸、招聘困難和其他因素證明通膨比預期更高、更久，通膨構成上行風險也高於預期，但預計終將減弱，屆時將回落到長期 2% 目標。」

鮑爾表示，8 月勞動力市場的成長放緩，特別是在對疫情敏感的產業，目前 5.2% 的失業率低估就業缺口，顯示勞動力參與率並未回升。

鮑爾的證詞重申上周會議的大部分要點，但並未提及縮減購債。他上周在 9 月利率決策會議後的記者會中表示，整體而言通膨已達縮減購債的標準，而就業達標近在咫尺。若經濟繼續朝著該行設定的目標前進，縮減每月 1200 億美元的資產購買的日子便越來越近。

Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 周一則表示，就業目前仍略低於取得實質性進展的目標，但若勞動力市場發展如預期持續成長，便有望很快達到目標。通膨方面，她認為 Delta 病毒正延長供應鏈瓶頸，但確信未來通貨膨脹終將放緩。

Fed 官員正試圖將資產購買縮減與升息分開，布蘭納德認為縮減購債將不會因此提前升息步伐。儘管如此，9 月利率會議中有半數官員認為明年將升息。

聯準會升息將必須達到以下目標：通膨率必須維持在 2%、並在一段時間內「適度」超過 2% ，且勞動力市場必須達到充分就業。