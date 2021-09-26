陶冬：Fed減碼待啟程 自民黨選舉犯躊躇

瑞士信貸第一波士頓董事、亞洲區首席經濟分析師陶冬在個人部落格發文，表示 Fed 首度為減碼力度給出明確的指引，意味著 Fed 在極端經濟與市場環境下的單邊政策時代已經結束；周三 (29 日) 日本自民黨總裁選舉，可能為日本持續七十年的派閥政治打上休止符。以下為部落格全文：

聯儲公開市場委員會於上周清晰地向市場發出訊號，要在不久的將來開始減少資產購買規模，美國貨幣環境正常化的帷幕即將打開。英格蘭銀行也暗示明年啟動退出機制，挪威銀行更成為第一個西方央行調高利率，巴西央行則一口氣上調政策利率 100 點。面對風雨欲來的政策局面，全球風險資產市場態度審慎，不過資產價格走勢各異。美歐股市仍然承接流入的資金，指數略有上升。美國國債市場則出現了拋售，十年期國債利率升至 1.45% 的七月份以來高位，兩年期國債利率更在鮑威爾記者會談話後大跌，利率更一度突破 0.276%，為疫情 QE 週期以來的新高點。

聯儲例會後，美元匯率指數一度飆升到 93.5，之後逐漸回落到上週末的水準。貨幣政策進入變局，恐慌指數 VIX 也比較波動。天然氣價格繼續飆升，並帶動原油市場快速走強，布倫特石油期貨價格升破每桶 78 美元。黃金險守 1750 美元，白銀表現更慘澹，白銀黃金比率走出一年新低。中國將虛擬貨幣定性為「非法」，比特幣走弱。

聯儲公開市場委員會在上周用最平穩的語調暗示了貨幣政策即將轉身，因疫情而推出的流動性擴張即將進入 tapering，也就是收水階段。FOMC 的會後聲明，可謂平淡無奇，關於貨幣政策的表述幾乎隻字未改，維持基金利率不變，維持資產購買速度不變，維持準備金利率和隔夜拆借利率不變。對於經濟的表述，就承認疫情反彈對經濟與就業的影響，但繼續強調通貨膨脹屬於暫時性的。預言如果經濟發展如預期發展，「資產購買步伐可能很快就會放慢」。這就鴿派地表明政策轉身很快會出現了。

聯儲主席鮑威爾見記者的時候，他的語境就比較鷹派。鮑威爾直言他個人認為貨幣政策所追求的就業目標幾乎全部得以實現了。鮑威爾進一步提到，委員會預期 tapering 在明年中完成，這是聯儲首次為減碼力度給出明確的指引。貨幣環境正常化，意味著聯儲在極端經濟與市場環境下的單邊政策時代已經結束。未來的政策，應該會因應經濟、就業和通脹走勢而作出的修改、調整，政策風險一定是雙向性的。市場也就必須面對更大的不確定性。

9 月 29 日日本自民黨舉行黨總裁選舉，勝利者基本上肯定會成為下一任日本首相。目前有四位候選人進場角逐第 100 任日本首相，勝利者尚未出現，但是已經創造了日本政壇的記錄。四名候選人中，有兩位是女性；更重要的是，四位候選人中高市早苗和野田聖子不是派閥大佬，第三位候選人河野太郎雖然隸屬麻生派，派閥會長麻生太郎卻保持沉默。岸田文雄是唯一一位得到自己派閥支持的候選人，不過岸田派在自民黨七大派系中，議員人數上只能排名第五。

戰後自民黨選舉，從來都是派閥之間的合縱連橫，本次的派閥之間的亂局在自民黨的歷史上的確罕見。其實，由於安倍的連續強勢、持續執政，自民黨內部的派閥政治已經被弱化了，大佬安倍又從自身利益出發，選擇黨內勢力微弱的高市早苗，令這場混戰撲朔迷離，也可能為日本持續七十年的派閥政治打上中止符。

安倍與岸田關係親密、理念接近，按理應該支持岸田，但是岸田曾聲稱如果當選會重啟調查「森友學園」醜聞，因此觸犯了安倍的政治利益，兩人關係急轉直下。安倍選擇支持高市，令外界感到意外。儘管兩人政治理念相似，高市對安倍也極其忠誠，可以延續安倍的政策和影響力，但是從經驗和人氣來看，高市還差檔次。

河野太郎則主張黨內世代更替，一旦掌權，勢必排斥像安倍和麻生這樣的老牌政客。河野代表的是新生代議員的崛起，他們希望改變派閥黑箱操作的政治模式，要求選總裁不必遵循派閥統一投票的傳統，各投各的票。

雖然河野太郎作為麻生派成員，卻沒有得到派閥會長麻生太郎的支持。於是河野另闢蹊徑，和另一位派閥大佬石破茂聯手。石破是安倍的死對頭，一直要重新調查森友學園醜聞。石破堅定地支持河野，意味著安倍和麻生把河野當成自己的敵人。

在民意調查中，河野遙遙領先於其他三位候選人，但是黨內選舉看的是黨內勢力的選票。我認為，最終這將是河野 vs 岸田，年輕勢力 vs 傳統勢力之間的對決。鹿死誰手則取決於自民黨內大佬會不會摒棄派閥黑箱操作的做法，尤其是安倍、麻生等人能否將黨的利益放置在個人利益之上。

自民黨總裁選舉的第一輪投票包括 383 張國會議員票和 383 張自民党黨員、党友票。如果沒有候選者取得簡單多數票，那麼得票最多的兩名候選人進入第二輪投票，由 383 張議員票和各都道府縣的 47 張票作出最後抉擇。我認為，出現兩輪選舉的機會很高，最終結果取決於派閥之間的交易和派閥首領對成員的掌控能力。如果河野未能當選党總裁，有可能會帶領部分年輕議員退黨。

本周焦點為，1）德國聯邦議會選舉後的組閣活動，默克爾離任後德國如何組成執政聯盟可謂撲朔迷離。2）日本執政黨自民黨選舉黨總裁，也應該就是下一任日本首相，派閥政治碎片化下日本選情也不好判斷。資料方面，歐元區核心 CPI 預計達到 2.2%，為 2002 年以來新高。美國核心 PCE 預計持平在 3.6%。同時適當留意中國的 PMI。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘